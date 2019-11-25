正在改扩建中的坦桑尼亚达累斯萨拉姆港。

本报记者 吕 强摄

位于印度洋西岸的达累斯萨拉姆港（达港），被视为坦桑尼亚的“门户港”，是东非诸多国家的出海口和经济通道。港口修建于上世纪40至50年代，老化的码头设施及狭窄的泊位，难以承载日益繁忙的货运任务。由中国港湾工程有限责任公司（简称中国港湾）承建的达港1—7号泊位改扩建项目是坦桑尼亚近50年来首个大型水工工程，完成后港口将由2万吨级升级为7万吨级，靠泊能力将大大提升。项目实施过程中，正常航运与施工进度两不误，为当地创造了巨大经济效益。中国建设者以过硬的施工技术和强烈的社会责任感，赢得了业主及出资方世界银行的高度称赞。

“把项目交给中国企业是正确的选择”

达港码头，大小船舶往来如织。一边，万吨货轮正在装卸集装箱，另一边，施工高脚架和清淤船正紧张作业。由于泊位停运会造成巨大经济损失，正在进行升级改造的港口依然要保证正常的航运贸易。“在繁忙的港口内，确保正常运营的同时进行改造施工，完全依照欧美技术标准实现港口60年的使用寿命，工期仅36个月，即便是对施工经验丰富的品牌公司而言也是极具难度的一项工程。”中国港湾坦桑尼亚分公司负责人徐心培说。

2017年6月底开工后，项目团队现场勘探发现，港内水域宽度不足300米，陆域宽度不到200米，可允许施工的作业面非常狭窄；再加上当地地质结构复杂多变、赤道附近海水盐度大，重重困难一度让中国建设者十分头疼。然而，他们很快调整施工资源，制定出“保工期又不停运”的理想方案，并在非洲东海岸首次应用PHC桩（预应力高强混凝土）技术克服水文地质困难。

工程项目经理吕威说，在没有可借鉴经验的情况下，他们谨慎打下了第一桩，后来不断摸索总结，施工工艺日益成熟，工作效率也稳步提升，单日最高成桩数达8根，平均每日成桩数近4根。其中，难度最大的新建滚装泊位和改造1号泊位，今年3月前实现提前移交，为业主增加运营收入逾3000万美元。

今年11月11日，改造后的3号泊位正式移交坦方。坦桑尼亚工程、交通和通讯部部长伊萨克·卡姆韦拉在交工仪式上说：“今天站在这里，我可以确定地说，当初把项目交给中国企业是正确的选择。他们把中国速度和技术带到了非洲，短短两年内高质量地克服重重困难，让港口吞吐能力提高500多万吨。我们希望借此吸引更多航线和航运业务，把达港建设成东非第一大港，也为坦赞铁路带来新的生机，让坦中友谊进一步深化。”

“坦桑尼亚迎来了港口建设的新机遇”

当地员工瓦伦斯2017年毕业于达累斯萨拉姆大学土木工程专业。回忆起进入中国港湾的经历，他一直用“幸运”一词来形容。“坦桑尼亚的港口多是上世纪50年代建造的。近年来东非经济快速发展，作为出海口的坦桑尼亚迎来了港口建设的新机遇。”瓦伦斯说，当初，他敲开达港工程项目经理办公室的门，怀着对未来的无比期盼，递上了简历。如今，他已在项目上锻炼了两年多，在设计部学习港口工程设计，之后进入勘察测量班，现在是工程部的管理人员。“我已经掌握了港口建设体系的基本知识，希望以后能创建自己的公司或者回到大学里当一名教师，将港口建设经验传递给更多年轻人。”

在达港，像瓦伦斯这样的有志青年有很多。他们熟知当地法律体系、制度和工作流程，在人力资源部、工程部、物资采购部、安全部等关键部门担任骨干，扛起内外联系沟通的重任，反过来也帮助项目顺利推进。人力资源部负责人乔伊斯说：“在中国企业，我们能学习到中国建设者的管理思维和模式，他们的勤劳务实适合发展中的坦桑尼亚，我们希望像中国一样快速发展。”

目前，达港改扩建工程80%的员工来自坦桑尼亚当地，其中30%的管理者是当地人，尤其是勘察测量、人力资源管理、构件预制等领域，已全部实现属地化配置。中国企业一方面积极培训当地员工，将中国技术输送至非洲，另一方面，联合当地大学成立实习和培训基地，截至目前已为当地土木工程专业提供了100多人次的实习机会。有当地实习生感叹，中国企业的工程项目是为数不多能提供实践的平台，观摩和亲身体验得来的经验要比只在课堂上学习理论有用太多。

“必须要为有担当的中国建设者点赞”

作为由世界银行融资的项目，消除贫困和促进共享繁荣这两大目标被融入对达港项目的要求中。除了注重完成质量外，项目还格外关注当地社区就业、环境、民生、社会公益等方面因素。记者在项目现场看到，这里有专门的医务室、救护车和救生船，还有多种防艾宣传画以及防艾用品免费领用点。

据介绍，在坦桑尼亚，艾滋病感染率高，当地人防范意识弱。吕威说，防艾在世行项目上是重中之重，“我们不仅要为坦桑尼亚人民建设最好的码头，而且有责任让他们珍惜和保护自己的生命”。为此，项目人员与当地防艾机构合作，每个月邀请专家到现场开展宣讲活动；联合当地医院，对艾滋病的前期检测、治疗和心理咨询提供服务，让防艾宣传深入社区。

项目还在环境保护上下足了功夫。由专人负责施工区域内及周边生态环境问题，严格把控施工生产过程中对自然环境产生的影响。此外，项目还聘请有资质的第三方对空气、噪音、水质、土质、生物多样性进行检测，27个环境监测点覆盖施工现场及附近港区。

为得到有效反馈，中国企业设立当地员工投诉机制，多点设置投诉箱，钥匙由业主掌管，定期开箱收集意见。世界银行东非区域总负责人贝拉·伯德多次视察项目，认为中国企业履约建设项目的同时还积极从点滴做起，履行社会责任，体现了极强的专业性，“必须要为有担当的中国建设者点赞”。

（本报达累斯萨拉姆11月24日电）

《 人民日报 》（ 2019年11月25日 03 版）

(责编：白宇、岳弘彬)