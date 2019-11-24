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中国银行伦敦分行庆祝成立90周年

2019年11月24日13:45  来源：人民网-国际频道
 

人民网伦敦11月23日电（记者许立群） 11月22日晚，中国银行伦敦分行在伦敦金融城市政厅举行成立90周年庆祝活动。

中国银行伦敦分行行长方文建在致辞中表示，中国银行于1929年在伦敦设立经理处，作为中国金融业在海外设立的第一家分支机构，中国银行伦敦分行的发展壮大，一定程度上代表了中国金融业国际化发展的缩影，展现了中国民族金融业由小到大、由弱到强的发展历程。

中国银行董事长刘连舸发来信函，对英国各界人士给予中国银行的支持和帮助表示诚挚感谢。信函中表示，中国银行国际化发展的步伐不会停止，伦敦在中国银行全球战略中的重要地位不会动摇，中国银行期待继续与大家并肩携手，共同创造更加美好的未来。

活动中，中国银行伦敦分行代表与参会嘉宾一起，回顾了中国银行在英深耕厚植、砥砺奋进的发展历程，探讨了新时代中国金融业国际化发展新方向，展望了中英金融合作新前景。

中国驻英国大使刘晓明、伦敦金融城市长威廉·罗素、中国银行副行长孙煜等中英各界人士、中行客户员工代表共400余人出席了活动。

目前，中国银行伦敦分行为国际各大行业2000多家客户提供专业服务，英国本地市场渗透率达85%以上，富时100企业客户覆盖率超过70%，并开创了中英金融合作领域的多项第一。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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