泰国东方大学孔院举办中医保健义诊活动

人民网曼谷11月23日电（记者孙广勇）11月23日，正值泰国东方大学孔子学院揭牌10周年之际，孔院在联合各地政府、慈善机构完成尖竹汶府、罗勇府、芭堤雅市的四期义诊活动后，第五站走进了孔院所在地春武里府，为200余名春武里府民众提供义诊服务。本次活动由泰国东方大学孔子学院与泰国中医师总会联合主办，泰国温州商会协办。

当日的义诊在东方大学孔子学院本部举行，10位受邀的泰国本土执业中医师根据每位患者不同的症状，运用针刺、艾灸、推拿等中医手段，为患者提供了免费诊疗服务。

开幕式上，东方大学副校长颂塔温女士表示，春武里府的中医资源相当宝贵，感谢东方大学孔子学院和泰国中医师总会将本次中医义诊活动设在春武里府，也感谢泰国温州商会对本次活动的大力支持，为春武里府的民众带来中医义诊，给春府民众体验中医的机会，让他们有机会接触到最专业的中医治疗。

泰国中医师总会会长林丹乾先生强调，本次义诊是泰国东方大学孔子学院和泰国中医师总会合作以来的第五次义诊活动，义诊活动意义重大，一方面拉近了泰国民众和中医的距离，另一方面对中医文化交流、中医技术传承、中医服务推广都有着非常重要的推动作用。

泰国温州商会执行会长郑炳克先生表示泰国温州商会将继续推进与东方大学孔子学院协同合作，为中医诊疗服务在泰国的开展，改善泰国民众健康水平贡献更大力量。

在活动现场，前来参加义诊的瑞查塔女士说，长期的工作导致自己肩椎很疼，情况严重，今天在义诊现场，经过医师们的现场针灸，她的肩膀疼痛得到了明显的改善。前来参加义诊的民众有些来自较远的泰北地区，他们纷纷询问明年义诊的举办地点，希望亲友也有机会得到这样的中医诊疗服务。

泰国东方大学孔子学院中泰方院长符丽珠和夏露女士表示，通过举办这样的大型义诊活动，旨在更好地弘扬中国的传统医学，让更多的泰国民众认识中医、了解中医、学习中医。东方大学孔子学院作为泰国首家引入中华医学文化的孔子学院，长期以来致力于中医文化在泰国的交流和推广，已有数万余名泰国民众受惠于中医义诊活动。

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