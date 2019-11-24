原标题：日韩外长同意争取下月实现两国首脑会谈

新华社东京11月23日电（记者姜俏梅）日本外相茂木敏充23日在名古屋与前来出席二十国集团外长会的韩国外长康京和举行会谈，双方同意加强协调，以实现在12月下旬中日韩领导人会议期间举行日韩首脑会谈。

韩国政府日前宣布暂停终止韩日《军事情报保护协定》通知的效力从而避免韩日《军事情报保护协定》失效，双方在会谈中就此再次确认了在朝鲜问题上日韩以及日美韩合作的重要性，并就继续围绕日本强化出口管理进行有意义的政策对话达成一致。两国外长还一致同意进行协调，以实现在下个月中日韩领导人会议期间举行日韩首脑会谈。

但有关被强征韩国劳工赔偿问题，双方没有取得进展。茂木重申日本政府的立场是“依据1965年《日韩请求权协定》赔偿问题已经解决”。康京和则重申韩方一贯立场，即尊重司法判断，政府无权干预。康京和在会谈结束后表示，双方在该问题上分歧较大，但都认为有必要继续就此进行讨论。

日本政府7月初宣布加强审查与管控出口韩国的三种半导体原材料，韩日贸易摩擦随后不断升级。韩国政府8月22日宣布不再与日本续签军情协定，引发日方抗议及美方不满。美方近期通过多重渠道向韩方施压要求维持。韩国总统府青瓦台22日决定推迟终止这一协定。

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