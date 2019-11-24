原标题：俄外长：日美军事同盟对俄日关系发展构成“难题”

新华社莫斯科11月23日电（记者栾海）俄罗斯外交部长拉夫罗夫23日说，俄日经济关系在某些领域取得进展，但日美军事同盟对俄日关系发展构成“难题”。

据俄外交部网站发布的消息，拉夫罗夫23日在日本名古屋出席二十国集团外长会后对媒体表示，美方公开宣称俄罗斯是美国的主要威胁，并根据这种“威胁和挑战”构建美日军事同盟，这与日本宣称日美军事同盟不针对俄罗斯的表态相左。

拉夫罗夫说，在为俄日关系发展增添新内涵方面，日美军事同盟是“一道难题”。“1956年发表《苏日共同宣言》时，苏联就曾表示，这一宣言只能在美国终止在日本军事存在的情况下才能得以全面落实。近年来日美军事同盟持续发展巩固，这引起俄罗斯对本国安全的忧虑。”

谈及俄日和平条约问题，拉夫罗夫说，双方仍要依据俄罗斯总统普京与日本首相安倍晋三达成的协议，以1956年《苏日共同宣言》为基础讨论遗留问题。日方须首先承认俄方对南千岛群岛（日本称北方四岛）的主权，然后双方再磋商其余问题。

关于俄日经济交往，拉夫罗夫表示，俄日经济关系发展得不错，双方在日本游客赴南千岛群岛、现代化加工处理废弃物、医疗合作等方面取得进展。他说，日方曾向俄方提出包含8个项目的经济合作计划，俄方向日方递交了优先发展的经济合作项目清单，双方将为落实这些计划继续迈出实质步伐。

千岛群岛位于俄罗斯远东堪察加半岛与日本北海道之间。群岛南部的国后、择捉、齿舞和色丹四个岛屿被俄罗斯称为南千岛群岛，日本则称之为北方四岛。二战结束后，四岛由俄方实际控制。俄罗斯与日本在四岛的领土归属问题上存在争议。由于争议严重，两国至今未能缔结和平条约。

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