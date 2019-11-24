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美司法部长巴尔称爱泼斯坦死于“完美纰漏”

2019年11月24日09:12  来源：新华网
 
原标题：美司法部长巴尔称爱泼斯坦死于“完美纰漏”

　　美国司法部长威廉·巴尔21日承认，围绕犯罪嫌疑人、金融家杰弗里·爱泼斯坦在美国安保严密的联邦监狱中自杀，他有过怀疑，但最终得出结论，那是“一系列纰漏酿成的完美风暴”。

　　巴尔当天飞往蒙大拿州参加活动途中告诉媒体记者，他最初的疑虑源于爱泼斯坦的关押地存在种种不规范操作。按照巴尔的说法，随着司法部和联邦调查局调查深入，他意识到一系列纰漏给爱泼斯坦自杀留下机会。

　　爱泼斯坦8月10日死于纽约市曼哈顿都市管教中心。经法医鉴定，死因是自杀。美国检方本月19日指控两名狱警玩忽职守，两人拒绝认罪。他们的辩护律师称，两人是“替罪羊”。

　　检方指控夜班狱警托娃·诺埃尔和迈克尔·托马斯近8小时没有查看爱泼斯坦；伪造值班日志，谎称完成每30分钟一次的例行巡查。

　　“我可以理解人们当下作出最坏情况的判断，”巴尔告诉美联社记者，“毕竟那是一场纰漏百出的完美风暴。”

　　巴尔试图澄清围绕爱泼斯坦死因的“阴谋论”，声称证据显示那名亿万富翁死于自杀，而他亲自查看过监控录像，表明爱泼斯坦出事当晚没人接近他的监舍。

　　美联社报道，爱泼斯坦自杀令外界聚焦美国联邦监狱系统的现状：长期缺乏人手、暴力事件时有发生。狱警渎职诉讼一经公开，外界发现高安全级别监狱同样隐患不少，更多的细节令人确信爱泼斯坦死于自杀，但原本可能避免。

　　爱泼斯坦7月6日在美国新泽西州被捕，纽约联邦检方起诉他合谋拐卖和性侵未成年女性，爱泼斯坦拒绝认罪。爱泼斯坦生前发迹史神秘，长年与西方权贵交往，案件广受关注。

　　英国王室成员安德鲁王子接受的英国广播公司采访16日播出。他当时首次谈及爱泼斯坦，否认曾在他名下豪宅与未成年女性发生性关系，试图划清与他的界限。不过，这一“危机公关”适得其反，遭到英国媒体持续批评和嘲讽。安德鲁20日宣布，他将暂停履行王室公务。

　　爱泼斯坦在羁押期间似乎有自杀企图，7月23日经人发现倒在监舍，颈部有瘀痕，随后狱方将他列入自杀观察名单。他死前一周左右被移出这个名单，死前一天同监舍狱友调离。

　　司法部当前仍在调查爱泼斯坦之死，包括他为何独处一室。巴尔说：“我认为，他应当有一名室友陪同，我们正在调查，依我看，那是一个纰漏，确保妥当处置的做法没有得以执行。”

　　爱泼斯坦自杀同时终结检察官对他的刑事犯罪指控。美联社报道，一些可能涉案的“大人物”借此躲过出庭的尴尬。不过，纽约市联邦检察官办公室依然没有放弃外围调查，承诺将把那些协助爱泼斯坦作恶的帮凶绳之以法。

　　检察官说，调查取得不错进展。“他们肯定在推动调查，”巴尔说，“我可以说，进展不错；我相信，短时间内会有确切结果。”（田野）（新华社专特稿）

(责编：刘洁妍、杨牧)
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