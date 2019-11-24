原标题：特朗普力保犯错特种兵 被批评妨碍军事司法公正

美国海军部长理查德·斯潘塞22日说，应该由一个海军委员会审理“海豹”突击队一名指挥官爱德华·加拉格，以决定是否把这名与遇害俘虏遗体合影的特种兵从突击队中除名。

美国总统唐纳德·特朗普反对剥夺加拉格的特种兵资格。

【部长照章办事】

斯潘塞告诉路透社记者，应该由一个特殊委员会审理决定“海豹”突击队是否除名加拉格。“我认为，这一程序关乎海军纪律和惩戒。”

“海豹”突击队最高指挥官柯林·格林决定，定于12月2日审理加拉格的案件，由5人组成的委员会裁定是否撤销加拉格的“海豹”突击队员资格。

“海豹”突击队是美国海军特种部队的主体力量。加拉格现年40岁，是特别行动指挥官，涉嫌2017年在伊拉克服役期间杀死一名受伤的极端主义组织“伊斯兰国”俘虏、开枪射伤两名平民。

军事法庭陪审团7月认定加拉格谋杀和谋杀未遂罪名不成立，但他与遇害俘虏遗体合影违法。加拉格先前接受近7个月审前羁押，法庭判定他无须继续接受监禁，但需要受到降级、降薪处罚。

【总统力争“保人”】

加拉格方面说，20日收到海军通知，要求加拉格接受委员会审理。

特朗普21日在社交媒体“推特”留言，“海军不会剥夺”加拉格的“海豹”突击队员资格，“对这一案件的处置从一开始就非常糟糕。认真办事！”

这不是特朗普首次介入加拉格的案件。他3月指示军方把加拉格的关押地从军方禁闭室转移至一处管制相对宽松的海军基地拘留所。军事法庭随后释放加拉格，撤换主诉检察官。

特朗普本月15日下令，恢复加拉格的军阶和薪水，允许他退役后领取全额退休金。一些批评人士认定，特朗普的决定妨碍军事司法公正，释放容忍美军士兵战场暴行信号。

【海军等待命令】

海军发言人查理·布朗21日晚说，正在等待总统正式指示。

“海军遵从总统的合法指令。如果总统下令停止审视是否将加拉格逐出‘海豹’突击队，我们将照办。我们看到总统的推文，正在等待进一步指示。”

海军部长斯潘塞22日说，即便海军作出除名决定，特朗普也有权恢复加拉格的特种兵身份，“总司令就是总司令……能做他想做的事情”。

美国宪法规定，总统兼任武装部队总司令职务。

加拉格的律师蒂莫西·帕拉托雷说，海军方面不执行来自总统的“直接”命令令他惊讶。

记者提问加拉格是否会出席定于12月2日的审理，帕拉托雷回答“让我们看看明天格林和斯潘塞是否还在岗位上”，言下之意是他预期这两人会遭总统解职。（杜鹃）（新华社专特稿）

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