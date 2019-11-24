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世行报告——

数字技术可以成为乡村振兴和减贫强大工具

2019年11月24日05:16  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社北京11月23日电  （记者董峻）世界银行和阿里巴巴集团23日共同发布《电子商务发展：来自中国的经验》。报告称，中国农村电商发展的成功经验表明，数字技术的效益不仅限于高收入国家和城市地区，也可以在发展中国家和农村地区快速发展，成为乡村振兴和减贫的强大工具。

　　这份报告是世界银行、阿里巴巴集团的联合研究成果，来自世界银行、康奈尔大学、北京大学、南开大学的学者参与了研究。

　　“案例研究显示，中国的部分贫困地区通过发展电子商务得以脱贫致富，人们通过参与电子商务获得了财富，改善了生活。”世界银行中国局局长芮泽在当天的报告发布会上表示。

　　报告针对中国2118个淘宝村调查发现，电商家庭比非电商家庭的年收入高80%，网店员工的工资接近或高于城镇私营企业员工的平均工资。3/4的农村零售网店店主年龄在20至29岁，提供了大量青年就业岗位。

　　报告指出，人力资本以及物流和运输基础设施的极大提升，是中国农村电商得以迅速发展的基础。人力资本的提升得益于九年制义务教育，以及返乡务工人员带回来的经验和创业精神。

　　报告也同时提醒，在选择利用电商作为促进减贫和包容性增长的工具时，务必要考虑本地条件，并依托现有和潜在的比较优势。

　　阿里巴巴合伙人、高德集团总裁刘振飞说，网络零售只是起点，更重要的是当众多个人、商家、政府通过电子商务接触到互联网、大数据、云计算技术，了解数字时代的思维后迸发出巨大的创造力，在改变自身的同时推动本地零售业、批发业、产业集群、金融、外贸、制造业、本地生活服务业等转型升级。


　　《 人民日报 》（ 2019年11月24日 03 版）
(责编：冯粒、曹昆)
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