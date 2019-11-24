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“一道独特的东方文化风景线”

本报驻墨西哥记者  刘旭霞

2019年11月24日05:16  来源：人民网－人民日报
 

　　第六届墨西哥电视节日前在墨西哥海滨城市坎昆举行，来自47个国家和地区的500余家机构参加。由5家影视机构组成的中国联合展台亮相本届电视节，推介多种类型题材的优秀中国影视作品。本次中国联合展台由国务院新闻办公室、国家广播电视总局共同支持设立。

　　“中国影视作品为墨西哥电视节带来了一道独特的东方文化风景线。观众不仅能够从中领略中国传统文化的魅力，也可以感受到中国的快速发展。”墨西哥电视节总监贝内迪克特·图沙尔表示，中国联合展台为中国与拉美及全球影视机构提供了便利的交流平台，希望看到更多优秀中国影视作品来到拉美。

　　作为本届电视节的重要环节，中国联合展台与电视节组委会共同举办了“视听中国”赏映交流会。中外嘉宾观看了中国影视作品片花集锦。纪录片《世界上最大的生日庆典》通过讲述不同行业中国民众的故事，反映了新中国成立70年来取得的巨大成就；《变化中的中国》《丝路美食之探寻米踪》等介绍了中国的社会发展和变迁；《天坑鹰猎》《神雕侠侣》《山月不知心底事》等反映中国传统文化和家庭伦理生活的影视剧，吸引不少参展商关注。

　　本届电视节期间，中国联合展台各参展机构与超过150家意向合作机构进行一对一洽谈，与多国机构就影视剧、动漫、纪录片等节目的发行与播出达成初步合作意向，并计划就译制和排播等细节进一步沟通。墨西哥电视台十四频道节目采购部负责人阿方索·洛佩斯表示，该频道希望能够播放中国纪录片节目，尤其是讲述中国社会发展及人民生活的纪实类节目。

　　“随着中国国际地位的提高，中国发展越来越受到世界关注。中国影视作品在拉美具有广泛发展空间，当地民众希望深入了解当代中国以及中国百姓日常生活。”阿根廷一家配音译制传媒公司代表埃塞奎埃尔·拉克曼表示，“拉中双方可以进一步加强交流合作，挖掘影视市场合作潜能，共同创造更多优秀作品。”

　　（本报墨西哥坎昆11月23日电）  


　　《 人民日报 》（ 2019年11月24日 03 版）
(责编：冯粒、曹昆)
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