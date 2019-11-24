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“加强对话合作，实现共同发展”

本报记者  张慧中

2019年11月24日05:15  来源：人民网－人民日报
 

　　11月21日，由中联部和江西省委共同主办的“中国共产党的故事——习近平新时代中国特色社会主义思想在江西的实践”专题宣介会在江西南昌举行，向外国政党政要介绍新中国70年取得的辉煌成就、十九届四中全会主要精神和地方党委促进发展、减贫脱贫、改善民生的生动实践。20日，中联部面向外国政党举办中国共产党十九届四中全会精神宣介会。

　　中联部部长宋涛致辞表示，当今世界正经历深刻复杂变化，各国之间从未像今天这样命运与共、休戚相关。中国共产党愿同世界各国政党一道，加强治国理政经验交流，探索建立新型政党关系，为构建人类命运共同体贡献更大力量。

　　老挝人革党中央政治局委员、中央书记处书记、中宣部部长坎潘表示，新中国成立70年来取得的伟大成就，充分展现了中国特色社会主义制度的优越性，体现了中国国家治理体系的显著优势。“中国坚持完善国家治理体系和提升国家治理能力，反映出了中国共产党坚守初心，把为人民谋幸福作为自己使命担当的决心。中国实现了经济的快速发展和社会的长期稳定。相信中国在国家治理方面将取得更大的成就。”

　　叙利亚阿拉伯复兴社会党副总书记希拉勒·希拉勒说，他高度关注中国的发展道路，叙利亚愿意学习借鉴中国的宝贵发展经验。

　　塞尔维亚前进党副主席马尔科·久里奇认为，中国今天的成就得益于中国共产党的领导。“当前的国际挑战只有通过合作才能得到解决。中国为欠发达国家和地区提供了巨大发展机遇。”

　　柬埔寨人民党中央委员金烈提认为，中国提出的包括共建“一带一路”在内的众多合作倡议，促进区域内各个国家互联互通，为推动区域经济发展作出了巨大贡献。

　　印度尼西亚专业集团党青年妇女组织副主席阿米拉·苏玛图说，中国找到了适合自身国情、卓有成效的发展道路，值得各国学习借鉴，寻找适合自己的发展道路。

　　来自非洲主流媒体考察团的几内亚《自由报》社社长玛玛迪·沃斯科·凯塔对中国与非洲的真诚务实合作表示赞赏。他说，在当前经济全球化遭遇挑战的背景下，中国不断扩大对外开放、推动完善全球治理体系的努力令人钦佩。“各国期待同中国携手，加强对话合作，实现共同发展。”

　　塞内加尔《太阳报》政治和国际部主管阿里·迪乌夫说，中国的减贫经验让非洲各国受到很大启发。非洲需要为消除贫困制订并实施长远规划。


　　《 人民日报 》（ 2019年11月24日 03 版）
(责编：冯粒、曹昆)
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