中国梦绝不是“霸权梦”(钟声)

创新是当今时代的重大命题。

创新大潮滚滚向前，竞争与合作的辩证关系成为影响创新认知与创新实践的重要因素。在国际关系领域，用什么样的心态看待创新合作，已经上升到秩序、规则、治理这样的大主题上。世界各国，尤其是中美等创新大国之间加强各领域创新合作，全力避免出现“经济铁幕”，成为当前国际社会的普遍期待。

在创新中实现国家富强、人民幸福，本就是无可指摘的梦想。但遗憾的是，21世纪的今天，来自守成大国的一些势力依然陷在旧思维怪圈里，常常把新兴的创新力量臆想为威胁，行尽“围追堵截”之能事，用过时的霸权论揣度新兴力量拼搏奋进的初心。国际舆论场上，承认中国是世界重要创新之源的主流声音越响亮，偏执于罔顾事实、嗜好于臆造威胁的一些人就越狂躁地跳出来扰乱视听。历史，往往就是这样在正义与非正义的较量中演进，并一再得出正义必胜的结论。

“我们提出实现中华民族伟大复兴的中国梦，但这个梦绝不是‘霸权梦’。”这是中国面向世界的郑重宣示。有目共睹，中国从没有准备去取代谁，只是在努力让中国恢复应有的尊严和地位。新中国成立70年来取得了辉煌成就，但中国没有因此在世界上颐指气使，而是继续秉持“和而不同”的传统理念，坚持走和平发展道路，致力于与世界各国开展互利合作。应当看到，有些人一门心思将中国视为“假想敌”，如同庄子所描述的“自其异者视之，肝胆楚越也；自其同者视之，万物皆一也”。以其狭隘心态出发，他们不明白中国梦为什么不是“霸权梦”，更不知，中国人民拥有决不容许任何人针对中国做“霸权梦”的钢铁意志，任何势力都无法阻挡中国发展壮大是历史必然趋势。

历史、现实和未来紧密相连。回望泱泱五千年文明史，中国曾经对世界意味着什么？行进在波澜壮阔的民族复兴之路上，今天的中国对世界又意味着什么？世人应当以公正心寻觅答案。英国《金融时报》首席经济评论员马丁·沃尔夫最近提醒人们阻止创意的跨国流动是徒劳的，特别讲到当初若没有中国古代四大发明的传播，“欧洲从15世纪开始的进步会困难得多——甚至不可能”。几个月前美国百名专家联名的公开信指出，美国阻止不了中国崛起，即使延缓也不可能不损害自身利益。

围绕中美关系特别是中美经贸关系的讨论，成为日前举办的2019年“创新经济论坛”的主要内容，启发人们进一步思考两个创新大国如何相处的问题。亲自推动中美关系破冰的美国前国务卿基辛格，在过去50年里近百次访问中国，深悟“中美两国合则两利”的道理。他多次强调，美中关系非常特殊，对于两国和整个世界都有着重要影响，两国必须合作，只有这样才能够推动国际秩序的进步。美中作为全球最大的两个经济体难免“相互踩脚”，但双方存在的关切应当以合作的方式而非以对抗的方式来解决。美国前财政部长保尔森发出警告，当前美中“脱钩”压力有所加大，越来越多军事领域的“零和思维”被运用到了商业领域，这将改变全球的商业和经济格局，给双方和世界带来诸多风险。

“创新成果应惠及全球，而不应成为埋在山洞里的宝藏。”这是在深刻洞察时代的基础上给出的负责任大国的回答。创新无国界，任何“科技冷战”、人为设限等逆时代潮流而动的行为，注定损人不利己。“谁秉持开放的态度，谁就能迅速领先；谁自我封闭，谁就会落后。”美国盖茨基金会联席主席比尔·盖茨如是强调创新合作的重要性。各界人士还有很多发自肺腑的呼唤——“全球问题的解决需要靠创新实现技术突破，我们要团结起来应对全球挑战”“创新需要‘开窗’，而非‘建墙’”……声声督促，都是盼着各方认清全人类命运与共的现实和未来，科学理性作出抉择。

世界好，中国才能好；中国好，世界才更好。中国人民清楚自己有什么、要什么、准备付出什么。中国的每一步探索都会保持积极稳妥、冷静清醒，兼顾当下与长远，局部与全局，必要与可行。恰如中方在中美经贸磋商中所明确强调的，处理好中美经贸关系有利于中国，有利于美国，也有利于世界的和平与繁荣。中国诚心诚意为实现“三个有利于”而不懈努力。

中国梦绝不是“霸权梦”！中国梦与世界各国的美好梦想息息相通，各国人民都有权利追求美好生活，人类理当共同开辟美好前景。举世公认，坚定不移同全球伙伴一起携手构建人类命运共同体的中国，就是响应时代呼唤、顺应世界大势的正向力量。

《 人民日报 》（ 2019年11月24日 03 版）

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