中希携手，擘画文明美好未来

图为希腊观众在希腊雅典举办的中国古代科技展上观看展品。

新华社发

中国和希腊两大古老灿烂文明在历史长河中相知相亲。公元前4世纪，古希腊人给遥远的中国起了一个美丽的名字“丝之国”。正在中国河南郑州举行的“丝路天籁——汉唐宋元丝路乐舞文物展”上，一只中国汉代褐绿釉乐俑吸引了观众目光。乐俑吹奏的正是古希腊原始乐器、现代管乐始祖——阿夫洛斯管。

希腊总统帕夫洛普洛斯日前在接受本报记者专访时强调，文明是沟通各国人民的桥梁，“希腊十分尊敬悠久的中华文明。中国正采取切实行动来推动不同文明之间的对话、和谐共生、相互理解和彼此尊重。如果世界各国都秉持这样的理念，人类前进的道路将越走越宽广”。同为文明古国，中国和希腊采取切实措施加强人文交流，将进一步增进两国人民之间的友谊，为文明交流互鉴树立典范，为推动构建人类命运共同体贡献东西方文明古国的智慧。

“希中文明互鉴历史悠久”

今年8月20日，在北京举行的第十三届“中华图书特殊贡献奖”颁奖仪式上，希腊汉学家、翻译家索提里斯·查理克亚斯成为15位获奖者之一，他也是首位来自希腊的获奖者。

查理克亚斯翻译并作注的《论语》希腊语译本，让更多希腊人了解中国古代文化。“传世久远的《柏拉图对话录》和《论语》，均采用了你来我往、一问一答的对话形式。苏格拉底和孔子都不约而同关注到了人与人的关系，他们所谈论的善、爱、美德等，依旧是当今社会每一个人的关注点。”

“我深深地热爱并痴迷中国文化。中国和希腊都是创造了数千年辉煌文明的国家。两大文明对世界发展和社会进步都产生了巨大的促进作用。”查理克亚斯认为，文化是希腊与中国悠久历史关系的基石和纽带，也让两国人民彼此尊重、相互信任。

查理克亚斯认为，当中国出现老子、孔子、墨子、列子、庄子之时，古希腊涌现出苏格拉底、柏拉图、亚里士多德等哲学家。中国和古希腊的文明之光在亚欧大陆两端交相辉映。

“古老文明蕴藏着宝贵经验，凝结着恒久价值。”希腊雅典大学当代亚洲研究部主席洛尼斯·马兹说，“古代文明使者和贸易先驱打通了东西方文明互鉴的道路。沿着古丝绸之路，中国无数次与古希腊相遇、对话和连接。希中文明互鉴历史悠久。”

“两国人民之间有着天然的亲近感”

“绚丽多彩的舞台设计让人仿佛置身古老的中国。文学和艺术是相通的，我感受到了一个唯美的中国故事，和古希腊神话有异曲同工之处。”今年9月，中国原创音乐剧《诗经·采薇》在希腊比雷埃夫斯市政剧院连演三场，比雷埃夫斯大学学生戴斯波伊娜观赏后颇有感慨。

近年来，中希两国人文交流亮点频出，东西遥望的两个文明古国通过跨越时空的对话，向世界展现出悠久的文明互鉴之美——

2018年9月，中国北京故宫博物院在希腊雅典卫城博物馆举办为期5个月的“重文德之光华——重华宫原状文物展”。与此同时，希腊国家考古博物馆也在万里之外的北京故宫博物院同期举办“爱琴遗珍——希腊安提凯希拉岛水下考古文物展”；

2018年11月，希腊国家剧院上演中希双语话剧《赵氏孤儿》，中方导演联袂希方演员讲述中国古代故事。2019年2月，由中国国家话剧院与希腊国家剧院合作完成的中希双语话剧《阿伽门农》在北京连续上演，赢得掌声如潮；

2019年5月，首届中国—希腊高等教育论坛在雅典大学举行；

2019年9月，大型诗乐舞《大国芬芳》在比雷埃夫斯奉上一场中希跨越时空、关于诗歌和酒的“文明对话”；

2019年11月，“相约千年·魅力丝路文化行”精彩演出在雅典和萨洛尼卡轮番登台……

在多项重要合作协议的框架下，中希文化交流与文化产业合作年、文明古国论坛、马拉松论坛、中希高等教育论坛等一系列重要活动与合作机制推动两国在人文交流等领域合作不断走向新高度。

“希腊与中国分别是西方与东方文明的发祥地，都有着深厚的文化底蕴、历史传统。两国的友好交往源远流长。近年来，希腊和中国人文交流日益密切，两国交流迎来‘黄金时期’，希腊观众将对中国文化有更深入的了解，也会对中国发展有全方位的认识。”希腊发展与投资部部长安东尼斯·乔奇雅迪斯表示。

“希腊和中国都有悠久的历史和古老的文明。由于文化上的相似性，两国人民之间有着天然的亲近感。希腊人民对中华文化充满向往。”希腊文化部前部长莉迪亚·康妮奥多说。

“为人类贡献更多和平、智慧与力量”

随着共建“一带一路”的深入推进，中希两国人文对话全面开启，这不仅加深了两国人民之间的文化交流，也是“一带一路”沿线文明的重大交汇。

早在2017年4月，希腊总统帕夫洛普洛斯在出席中希两国共同倡议发起的首届文明古国论坛时就曾强调，“希腊和中国同为文明古国，有责任也有能力共同发挥文化影响力，携手实现这两个文明古国的复兴，并引领更多国家和人民为建立更加美好的世界共同努力。”

今年10月，第三届“文明古国论坛部长级会议学者论坛”在北京故宫博物院举行。论坛以“保护人类文明遗产，促进遗产可持续发展”为主题，研究和探讨人类文明遗产的保护和可持续发展问题。

“古老文明的复兴和对话，是构建人类命运共同体的重要推动力。希中两个文明的对话必将成为世界典范。两个国家都见证过沧海桑田，经历过苦难辉煌。我相信两个文明古国在新的历史时期，将为人类贡献更多和平、智慧与力量。”希腊国家歌剧院董事会主席瓦西里斯·卡拉米扎尼斯说。

文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰富。推动不同文明和国家包容互鉴，让古老文明的智慧照鉴未来，中希两国正携手擘画文明美好未来。

（本报雅典电）

《 人民日报 》（ 2019年11月24日 03 版）

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