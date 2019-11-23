中国代表期待叙利亚宪法委员会早日达成共识

新华社联合国11月22日电（记者徐晓蕾）中国常驻联合国副代表吴海涛22日表示，期待叙利亚宪法委员会成员以国家和人民利益为重早日达成共识，国际社会应为此提供支持。

吴海涛当天在叙利亚政治进程安理会公开会上说，组建宪法委员会是叙利亚政治进程的良好开端，中方支持联合国秘书长叙利亚问题特使彼得森在已有成果基础上，继续根据“叙人主导，叙人所有”原则和安理会相关决议推进叙政治进程。

他说，在此过程中应注重听取叙利亚政府的合理诉求，注重保持宪法委员会工作的独立性，充分尊重叙利亚主权、独立、统一和领土完整。希望叙各方通过宪法委员会的讨论加强相互理解，逐步建立互信。包括安理会在内的国际社会应为此提供支持，多做有利于叙各方缩小分歧、凝聚共识的事。

吴海涛说，恐怖主义肆虐是政治解决叙利亚问题的重大隐患，给叙利亚政治进程和国家未来带来极大负面影响，必须引起各方高度重视并加以解决。当务之急是共同应对恐怖分子流窜风险，防范“伊斯兰国”卷土重来。联合国秘书处应密切关注叙反恐形势和恐怖分子流窜情况，认真研究将恐怖分子绳之以法问题并提出建议。国际社会应继续根据安理会有关决议和国际法，统一标准，打击所有形式的恐怖主义，合力应对外国恐怖作战分子问题。

他说，在推进叙利亚政治进程的同时，应努力改善叙利亚经济和人道局势。包括联合国在内的国际社会应全面、客观、平衡看待和解决叙利亚人道危机。向叙利亚提供人道物资，不应设置政治先决条件。在叙利亚开展人道救援行动，应同叙利亚政府加强沟通协调。

吴海涛说，中方愿重申对叙利亚政治进程的支持，愿为叙利亚早日恢复和平、稳定和发展发挥建设性作用。

(责编：燕勐、杨牧)