“行走中国——合作伙伴访华”分享报告会在马耳他首都举行

新华社瓦莱塔11月23日电（记者袁韵）“行走中国——合作伙伴访华”分享报告会22日晚在位于马耳他首都瓦莱塔的马耳他中国文化中心举行，文化中心三楼多功能厅座无虚席。

2019年是广西与马耳他中国文化中心的对口合作年。今年6月，“美丽中国 壮美广西”中国旅游文化周在瓦莱塔拉开序幕，举行了一系列活动。7月，马耳他中国文化中心和广西壮族自治区联合举办访华之旅，邀请文化中心合作伙伴及艺术家一行九人前往广西开启为期10天的旅行。

在分享报告会上，酷爱旅行的马耳他司法、文化、地方政府部文化主管马里奥·阿佐帕尔迪说，此次访华之旅“是我最好的外国文化之旅！”自然风光、民族风情、多元文化……阿佐帕尔迪通过一系列图片展示，带领现场观众“神游”广西。

对于两个月前刚从马耳他时报编辑岗位退休的雷·布杰贾来说，广西之行是非常宝贵的人生经历。他说：“广西是一个将自然、文化、现代生活很好地融合在一起的出色范本。”

已经四次前往中国旅行的布杰贾认为“好客的”中国人“最打动人心”。他动情地说：“无论是拄着拐杖弯腰行走的老人，还是在田地里辛勤劳作的人们，还有年轻人甚至孩子，他们温暖的笑容和热情打招呼的举动，都会让你感觉到如同在自己家里一样。”

每一位参加报告会的分享者都毫不掩饰自己对中国的赞叹和留恋，他们轻松又动情的语言、生动的图片和视频深深感染了现场观众。

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