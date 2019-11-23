项松林：参与东亚区域合作 中国应进行角色转换

世界经济研究所副教授 项松林 （贾文婷 摄）

人民网北京11月23日电（刘叶婷）第七届中国国际问题研究青年学者50人论坛23日在中央党校举行，本次论坛以“百年大变局中的中国与世界”为主题。中央党校世界经济研究所副教授项松林以“东亚区域经济合作和中国自贸区新进展”为题进行了主题发言。

区域全面经济伙伴关系协定谈判（RECP谈判）是亚太地区规模最大也是最重要的自贸协定，参与谈判的成员包括东盟十国以及中日韩、澳大利亚、新西兰、印度共16个国家。目前，RCEP谈判正在推动过程中，已经取得了重要的进展。

项松林表示，在当前贸易保护主义和逆全球化的国际形势下，东亚经济体拥有寻求经济共生发展出路的共同愿望。谈判结束后，将激发各个成员国经济合作的潜力，增强本区域经济发展的动力，为全球经济繁荣和经济发展助力。

项松林也注意到，中国对全球价值链的需求越来越长，东亚对全球价值链的需求越来越短，这是当下出现的新特征。在东亚区域合作中，中国应该完成角色的转换，利用全球价值链变长和区域价值链变短做文章。

他进一步建议中国应该从以下三个方面完成角色转变。一是完成最终产品的吸收作用，整合东亚区域合作的完整性，尤其要办好进博会；二是完成东亚价值链的中转站到主导方向的转变，促进东亚区域价值链由劳动密集型向资本密集型扩散；三是要以“一带一路”建设为契机，让其成为加速东亚价值链和全球价值链的融合互通的枢纽中心。

在具体如何开展上，项松林建议，应从五个方面开展。一是建立开创开放共赢新局面；二是搭建开放投资新平台；三是开创开放创新的新高地；四是对标世界最高标准，推进海南自贸港、上海临港新片区、深圳中国特色社会主义先行示范区等重点建设；五是构建开放安全的新体系。

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