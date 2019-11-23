曲鹏飞分析中德深化一带一路合作四点优势

国际关系和“一带一路”研究所讲师 曲鹏飞 （贾文婷 摄）

人民网北京11月23日电 （崔越）第七届中国国际问题研究青年学者50人论坛23日在中央党校举行，本次论坛以“百年大变局中的中国与世界”为主题。在“中国特色大国外交新局面”议题讨论中，国际关系和“一带一路”研究所讲师曲鹏飞表示，中德在深化“一带一路”合作潜力方面具有四点优势。

第一，德国拥有世界一流的物流网络，能够保障物流在欧洲范围内的高效流通。据德国方面的数据，在水运方面，德国汉堡港已超越鹿特丹成为欧洲第一大港，中国与德国在海上的集装箱往来在去年超过480万标准箱，远超欧洲其他港口，成为现在中欧贸易上第一大港。在航空运输方面，德国法兰克福机场二期工程建好后将成为整个欧洲航运、客运和货运的枢纽。在铁路运输方面，德国的铁路公司掌握了全欧洲最大的铁路货运客运网络，是中欧班列向西推进的必由之路，现在中欧班列成为推进“一带一路”建设新引擎。

第二，德国拥有充满国际竞争力的产业体系和一流的产业技术工人。德国是世界上第二大机械制造国和第一机械设备出口国，在汽车、航空、化工等领域有自己的独到优势。近年来，中国收购多家德国高科技企业，这为人才培养开拓了基地，为中国企业向高端技术、高端制造业转型提供抓手。 把德国的高尖技术和我国的中端技术制造相结合，这样可以实现多重好处。

第三，具有良好的营商环境。德国在二战之后构建了完善的法律体系，目前法律保护市场自由准入和不同竞争者的平等待遇。此外，德国具有完备的金融服务体系，在 “一带一路”推进规划当中，法兰克福将成为中国在欧洲的主要人民币离岸市场和欧洲的人民币清算行。

第四，中德关系的稳步推进为“一带一路”倡议实施提供了良好的政治保障。目前两国在政治上的对话机制达到了70多个。德国是欧洲最早表示欢迎“一带一路”倡议的国家之一；德国是亚投行创始成员国之一，德国向亚投行注资45亿美元，仅次于成为中印俄第四大股东。今年3月份，默克尔总理在会见国家主席习近平的时候表示要进一步推动“一带一路”的建设。

最后，曲鹏飞对中德深化“一带一路”合作提出几点建议。第一，要大力组建海外投资商会，发展中国在海外的中介组织和维权中心；第二，要客观看待德国对中国的投资审查； 第三，找准切口，加强对“一带一路”的宣传。

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