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刘东：一带一路建设推动人民币国际化再上新台阶

2019年11月23日18:11  来源：人民网-国际频道
 
世界经济研究所所长、副教授 刘东 （贾文婷 摄）
世界经济研究所所长、副教授 刘东 （贾文婷 摄）

人民网北京11月23日电 （崔越）第七届中国国际问题研究青年学者50人论坛23日在中央党校举行，本次论坛以“百年大变局中的中国与世界”为主题。在“全球治理新发展”议题讨论中，世界经济研究所所长、副教授刘东做了题为“从全球治理、公共产品的角度讲‘一带一路’和国际货币两者关系”的发言。

刘东表示，“一带一路”为人民币国际化提供了新机遇。他认为，“一带一路“建设和人民币国际化总体来看是互相促进、协调发展的关系。从跨境贸易、基础设施建设、金融平台等方面来看，“一带一路”对促进人民币国际化有积极作用。

从公共产品角度来看，刘东认为，“一带一路”与人民币国际化都是国际公共产品。他指出，倡导人民币国际化不光是利于中国自身的，同时具有为整个世界经济提供一个比较平稳的货币环境、减少经济运行不确定性、降低经济运行成本等利他的国际属性。

刘东表示，“一带一路“是人民币国际化的突破口和加速器。回望历史，一个货币国际化用各自不同的途径和特点，例如美元是靠实力和黄金储备，欧元则植根于欧盟一体化的好处，日元则植根于对外投资、离岸中心等。对人民币来说，贸易、投资、金融平台是”一带一路“促进人民币国际化的三条主要路径。

另外，“一带一路”集中于区域的特点有助于推进人民币从区域逐步走向国际化。刘东说，国际化首先从区域起步做到全球 ，而“一带一路“就是很好的区域。他建议，一是靠通过贸易结算加离岸市场，二是通过对外投资，两者齐头并进将促成人民币国际化的突破。人民币国际化需要走出一条具有中国特色的路，中国调整相关国家援助方式、增加货币互换容量等都有利于人民币国际化。

刘东表示，“一带一路”建设与人民币国际化能够共同助力构建人类命运共同体。人民币国际化能够给世界各国都提供一个稳定、高效的货币秩序，而“一带一路”也是通往国际的公共产品，两者都能够推动构建人类命运共同体。

从国际货币进入大周期来看，人民币国际化已经迈出步伐。刘东认为，人民币不会替代美元，而是在“一带一路”中，人民币积极向国际化迈进。 “一带一路”建设与人民币国际化两者的结合，能够对构建人类命运共同体作出贡献。 

(责编：燕勐、杨牧)
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