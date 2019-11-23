罗建波谈中国提升国际话语权三个着力点

中国外交研究所所长、教授 罗建波 （贾文婷 摄）

人民网北京11月23日电（刘叶婷）第七届中国国际问题研究青年学者50人论坛23日在中央党校举行，本次论坛以“百年大变局中的中国与世界”为主题。中央党校国际战略研究院中国外交研究所所长罗建波就中国提升国际影响力的生长点和着力点进行了主题发言。

罗建波表示，作为一个大国，中国给世界提供的不能只是商品、技术和资本，还应给世界提供精神、理念、观念、方案、思想。从这个角度来讲，中国国际话语权建设的根本出发点和着力点就是推动实现中华民族伟大复兴和推动构建人类命运共同体。在这个维度下，中国提升国际话语权有三个生长点和着力点：第一是稳步推进“一带一路”，第二是深入参与全球治理，第三是推进治国理政经验交流。

罗建波指出，“一带一路”倡议的提出意义重大。在中国外交史上，中国自己提出如此宏大的国际合作倡议，得到众多国家响应是第一次。在所有发展中国家当中，是历史上的首次，在21世纪所有大国当中也是首次。因此，中国要为世界和平发展与稳定贡献更大力量，要在国际体系、国际秩序中有更多发言权，特别是如何去代表那些比较弱势的国家、发展中国家，站在他们的立场上发出声音，这是中国倡导的正确义利观重要方面。

罗建波表示，当今世界处于百年大变局，世界知识流向发生了一个根本性变化——传统上的知识流动是从北方国家向南方国家流动，而现在出现了南方国家之间的知识流动。他认为，这个变化对调整甚至终结西方中心主义意义重大，未来世界将是多中心、去中心的网格化世界。

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