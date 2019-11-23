周绍雪谈全球气候治理新形势下的中国气候外交

人民网北京11月23日电 （记者 燕勐） 第七届中国国际问题研究青年学者50人论坛今日在京举行。本次论坛主题为“百年大变局中的中国与世界”，由中共中央党校主办。中国外交研究所副教授周绍雪在论坛上做了题为“全球气候治理新形势下的中国气候外交”的发言。

周绍雪分三个部分介绍了全球气候治理新形势下的中国气候外交。

第一，全球气候治理的新形势。

从自然条件方面，全球科学家得出的客观数据告诉我们，全球确实是在变暖。全球变暖在科学上已经是一个定论，是毋庸置疑的。在近10年、20年期间，变暖的趋势应该加剧。一个新形势，就是从自然条件来讲，气候变化是越来越严峻了。

全球范围的低碳转型大势所趋和逆全球化同时发生作用。中国以新兴姿态出现在全球应对气候变化的舞台上。中国在这个问题上很积极。在全球应对气候变化停滞和行动缓慢的时候，中国一直以一个积极姿态往前推进，这是应对气候变化形势的亮点。

第二，新形势下中国气候外交的新举措。

在2015年巴黎协定当中，中国在巴黎协定的达成之前和达成当中都起到了举足轻重和不可替代的作用。在巴黎协定达成之后，2019年举行的纽约气候大会上，中国在国际机制中，首次和新西兰一起作为牵头人提出了基于自然的解决方案。现在测算，基于自然解决方案做好的话，可以起到中和30%的碳排放作用，是非常值得排放的新路径。这个路径在全球都有很重要的引领作用。

此外，中国比较重要的贡献是中国实行绿色“一带一路”。 “一带一路”沿线国家在气候变化方面有三个特点，一是气候脆弱的国家，很容易受气候灾难的影响；二是应对能力弱，就是自身适应能力弱一些；三是远远没有碳排放达峰。中国在绿色“一带一路”和绿色金融方面也都跟“一带一路”沿线国家有比较好的合作。

第三，对中国气候外交的展望。

一方面中国会继续推广人类命运共同体的理念，至少在生态环境和气候领域共同体上，可以先做一个样板，能够展现我们打造人类命运共同体的决心和意志。二是在未来全球气候制度形成的过程当中，中国还会积极参与，提高我们在气候治理上的话语权。三是中国在国内做好自身应对气候变化的承诺，在进行气候外交的时候才有底气，把中国的气候合作作为中国外交中比较优良、善意的名片，在中国整体外交当中作出贡献，为中国整体外交服务。

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