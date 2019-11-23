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文洋：中国参与全球投资治理面临新挑战

2019年11月23日16:25  来源：人民网-国际频道
 
世界经济研究所副教授 文洋 （贾文婷 摄）
世界经济研究所副教授 文洋 （贾文婷 摄）

人民网北京11月23日电 （贾文婷） 第七届中国国际问题研究青年学者50人论坛今日在京举行。本次论坛主题为“百年大变局中的中国与世界”，由中共中央党校主办。世界经济研究所副教授文洋在论坛上以“中国参与全球投资治理的新问题与新关切”为题发言。

文洋认为，当前全球投资治理、投资领域正在发生显著变化，概括起来突出表现在三个方面。一个是趋势的变化。全球投资流量从2016年开始持续下降。二是政策的变化。各国开始加强了投资安全监管，特别是对外国投资审查更加严格。三是格局的变化。中国在全球投资当中的地位日益提升。在2018年流量排名，中国是全球第二，存量排名是全球第三。基于这些变化，可以说中国参与全球投资治理面临新挑战，有了新关切。

对此，文洋提出四点看法：

第一，需要加强国际投资政策的协调，妥善应对投资安全监管的加大。在过去一年，约有55个经济体推出了至少112项影响外国投资的措施。这些措施当中，有超过三分之一都是对外国投资施加限制，这是20年来的最高数量。这些限制体现在三方面。一是扩大了外资审查的范围；二是降低了外资审查的门槛；三是扩展了外国投资的定义。

第二，需要在全球数字经济以及相关投资规则当中发挥更加重要的作用。数字经济的发展对于全球投资的影响和改变越来越大。中国作为数字经济的领先国家，像阿里巴巴、腾讯、华为都已经成为数字经济领域国际投资的重要力量，但是在数字经济的全球治理还是很空白的。比如，数字安全、电子商务、移动支付等相关的国际规则并没有形成。

第三，深度参与构建国际投资的合规体系。随着中国企业大规模走出去，在境外经营面临的合规风险越来越突出，具体表现在以下几方面：一是在争取国外工程项目时，存在灰色地带；第二，技术环境劳工标准等方面不合规；第三是恶性竞争屡见不鲜。因此，海外投资合规体系的构建是迫在眉睫的，一方面是要在国家层面构建完善的合规体系，另一方面要推动国内合规体系的建设与国际规则紧密接轨，并且把它作为推进全球投资治理的重要部分。

第四，要高度重视以及防范全球化的“武器化”。随着全球化经济活动的增多，出现了一些信息汇集的中央节点，这些节点的出现加剧了国际经济关系的权力不平衡。在全球投资治理中必须要探讨制定规则，防止全球化被“武器化”，防止经济活动中的中央节点被随意控制和滥用。

(责编：燕勐、杨牧)
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