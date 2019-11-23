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谢琼谈2019年全球海洋治理新发展

2019年11月23日16:07  来源：人民网-国际频道
 
国家安全研究所助理研究员 谢琼 （贾文婷 摄）
国家安全研究所助理研究员 谢琼 （贾文婷 摄）

人民网北京11月23日电 （徐祥丽） 第七届中国国际问题研究青年学者50人论坛今日在京举行。本次论坛主题为“百年大变局中的中国与世界”，由中共中央党校主办。中央党校国际战略研究院助理研究员谢琼在论坛上做了题为“全球海洋治理的新发展”的发言。

谢琼表示，2019年以来，全球海洋治理在具体领域方面出现重要进展，其中以立法和司法领域尤为明显。

在立法领域，新的国际海洋立法进入关键阶段。2019年，海洋生物多样性的养护和可持续利用的国际文书的谈判，以及国际海底区域矿产资源开发规章的制定，都进入了最终法律文本呼之欲出的阶段。同时这也是矛盾最集中、立法进程最艰难的一个时期。

其中，在BBNG国际文书谈方面，当前谈判的总趋势是走深走实，但是各方对于最后要达成的一揽子的议题还是分歧明显。如何缩小和弥合各个谈判机关之间的分歧，成为明年谈判能否如期完成的主要矛盾。中国在谈判当中坚持展中国家定位，同时也不断寻求和发达国家的利益共同点。

国际海底区域矿产资源开发规章的制定工作在2018年明显提速，国际海管局分别于上下年制定了两份规章草案，但是2019年相对停滞，主要工作是征集和消化各个利益攸关方对草案的意见，同时各方在缴费的机制、承包者的权益、环境管理计划以及企业运作方面分歧明显。

在司法领域，诉诸国际司法和仲裁成为全球海洋治理的一般手段。诉诸国际司法仲裁的目的不仅在于谋求解决争端，而且在于试图澄清或重新确立新的规则和新的治理模式。

谢琼表示，今年4月23日，习近平总书记在青岛谈话当中首次提出海洋命运共同体的重要理念，这是全球海洋治理理念方面新的重大进展。这一理念既是中国当代海洋观的高度凝练，也是参与海洋治理的中国主张。它不仅引导中国参与全球海洋治理的行为，也必将对全球海洋治理产生重大影响。

(责编：燕勐、杨牧)
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