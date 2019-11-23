王海滨：国际能源民主化是一个漫长过程

中化集团经济技术研究中心研究员、高级经济师 王海滨 （贾文婷 摄）

人民网北京11月23日电（刘叶婷）第七届中国国际问题研究青年学者50人论坛23日在中央党校举行，本次论坛以“百年大变局中的中国与世界”为主题。中化集团经济技术研究中心研究员、高级经济师王海滨以“国际能源地缘政治的走向及其影响”为题进行主题发言。

王海滨表示，是否存在能源地缘政治是存在争论的，然而不管是石油、天然气还是电力运输，能源产品的流动仍然受制于地理因素的限制，因此，能源地缘政治依然存在。能源地缘政治的出现与两个因素有关，一是能源分布的集中度高，二是存在严重的空间错位，即能源的生产区和消费区存在地域空间错位，中间需要通道进行输送。

他进一步解释称，石油是能源之王，主要分布在中东地区，这让中东在能源地缘政治中占有突出地位。从中东输送石油到中国，需经过霍尔木兹海峡、马六甲海峡等地，途中设卡收费，就可以打政治牌，从而产生了能源地缘政治。

王海滨表示，页岩革命削弱了中东在能源领域的突出地位，美国页岩油产量增长快，是页岩油的“短跑”高手，暂时抢了中东的风头。但是，美国页岩油的储量有限，2040年产量将达到顶峰，此后中东将重新成为地缘石油生产的绝对核心。从长远来看，美国不会是“长跑高手”。

王海滨指出，能源地缘政治化出现的根本原因是分布不均衡。能源去地缘政治化的希望在风电、太阳能发电、核电等新能源领域，推行电气化可以平抑能源地缘政治。他认为，能源地缘政治的消失意味着能源民主化，能源民主化不只是国内的民主化，也包括国际的民主化，这必然是一个漫长的过程。

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