人民网>>国际

王海滨：国际能源民主化是一个漫长过程

2019年11月23日16:01  来源：人民网-国际频道
 
中化集团经济技术研究中心研究员、高级经济师 王海滨 （贾文婷 摄）
中化集团经济技术研究中心研究员、高级经济师 王海滨 （贾文婷 摄）

人民网北京11月23日电（刘叶婷）第七届中国国际问题研究青年学者50人论坛23日在中央党校举行，本次论坛以“百年大变局中的中国与世界”为主题。中化集团经济技术研究中心研究员、高级经济师王海滨以“国际能源地缘政治的走向及其影响”为题进行主题发言。

王海滨表示，是否存在能源地缘政治是存在争论的，然而不管是石油、天然气还是电力运输，能源产品的流动仍然受制于地理因素的限制，因此，能源地缘政治依然存在。能源地缘政治的出现与两个因素有关，一是能源分布的集中度高，二是存在严重的空间错位，即能源的生产区和消费区存在地域空间错位，中间需要通道进行输送。

他进一步解释称，石油是能源之王，主要分布在中东地区，这让中东在能源地缘政治中占有突出地位。从中东输送石油到中国，需经过霍尔木兹海峡、马六甲海峡等地，途中设卡收费，就可以打政治牌，从而产生了能源地缘政治。

王海滨表示，页岩革命削弱了中东在能源领域的突出地位，美国页岩油产量增长快，是页岩油的“短跑”高手，暂时抢了中东的风头。但是，美国页岩油的储量有限，2040年产量将达到顶峰，此后中东将重新成为地缘石油生产的绝对核心。从长远来看，美国不会是“长跑高手”。

王海滨指出，能源地缘政治化出现的根本原因是分布不均衡。能源去地缘政治化的希望在风电、太阳能发电、核电等新能源领域，推行电气化可以平抑能源地缘政治。他认为，能源地缘政治的消失意味着能源民主化，能源民主化不只是国内的民主化，也包括国际的民主化，这必然是一个漫长的过程。 

(责编：燕勐、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved