孙东方：推进全球治理 先要立足防范风险

国家安全研究所所长、副教授 孙东方 （贾文婷 摄）

人民网北京11月23日电 （徐祥丽） 第七届中国国际问题研究青年学者50人论坛今日在京举行。本次论坛主题为“百年大变局中的中国与世界”，由中共中央党校主办。中央党校国家安全研究所所长孙东方在论坛上做了题为“推动全球安全治理”的发言。

孙东方表示，在百年未有之大变局下推进全球治理，首先要立足于防范风险。当前全球风险防范形势不容乐观。站在人类历史的十字路口，推动全球安全治理应把握几个要素。

第一，在大变局中，冷战思维、强权政治仍大行其道。金融危机爆发后，西方大国都在抢占新的战略制高点，寻找新的发展道路。但如果在寻路过河过程中仍然靠冷战思维、强权政治传统的打法来解决新的问题，用老的工具来完成一些新的任务，包括追求所谓的绝对安全，发展自己，打压别人，肯定是要出问题的。美国在战略导向上以自己的利益为中心，政治上搞霸权，经济上搞霸凌，这是造成现在全球安全形势的重要因素。

第二，金融危机爆发后的十年，安全问题的联动性、跨国性、多样性进一步突出，风险综合体已经开始形成。小风险演变为大风险，个别风险演变为综合风险，局部风险演变为系统性风险，经济风险向社会政治风险直接转移的趋势明显。

第三，新的科技革命带来了前所未有的挑战。对于这些前沿科技带来的风险，我们在争论、摇摆甚至颠簸过程中，缺乏具有战略性、前瞻性的动态评估。孙东方说：“我讲得稍微重一点，总结了九个字：吃不透、摸不准、看不懂，带来的风险太大了。”

另外，安全问题也拓展了新的疆域，比如深海、极地、生物、外太空，人工智能等。孙东方认为，应对全球业已进入风险社会，应坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，推进全球治理体系变革，解决好安全赤字。

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