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熊洁谈周边环境新变化背景下的知识产权治理

2019年11月23日15:03  来源：人民网-国际频道
 
全球治理与国际组织研究所副所长、副教授 熊洁 （贾文婷 摄）
全球治理与国际组织研究所副所长、副教授 熊洁 （贾文婷 摄）

人民网北京11月23日电（刘叶婷）第七届中国国际问题研究青年学者50人论坛23日在中央党校举行，本次论坛以“百年大变局中的中国与世界”为主题。中央党校战略研究院全球治理与国际组织研究所副所长熊洁以“周边环境新变化背景下的知识产权治理”为题进行了主题发言。

熊洁表示，当前全球知识产权机制的建立与贸易的联系日益密切，出现了以下几个特征：一是2001年多哈回合贸易谈判以来，发达国家建立全球层面的知识产权保护机制遇阻，他们开始转变实现路径，从全球层面收缩到双边、区域层面，其最终目的依然是建立全球层面的知识产权保护机制；二是投资也贴上知识产权的标签，越来越多区域以及双边投资协定也加上了知识产权的章节和条款；三是由于知识产权与科技创新的密切联系，知识产权成为了很多国家在国家安全方面的一个重要内容；四是在知识产权保护内容上，又增加了如数字贸易、数据保护等方面的内容；五是一些重要经济体在知识产权谈判中更注重发挥自己的话语权。

熊洁表示，知识产权在未来市场竞争中重要性越来越重要。当前，在不同的以知识产权为代表的各类经济领域的谈判和协议中，西方主要国家达成了共识和协议，形成了一些小的核心圈。在未来世界知识产权制度塑造的过程中，这些核心圈可能将发挥重要作用，将对中国参与知识产权全球治理形成挑战。 

(责编：燕勐、杨牧)
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