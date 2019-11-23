张斌：经济低迷造成治理困难 全球经济需要新增长点

中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员 张斌 （贾文婷 摄）

人民网北京11月23日电 （徐祥丽） 第七届中国国际问题研究青年学者50人论坛今日在京举行。本次论坛主题为“百年大变局中的中国与世界”，由中共中央党校主办。中国社科院世界经济与政治研究所研究员张斌在论坛上做了题为“世界经济格局变化与治理短板”的发言。

张斌梳理了二战以后全球经济增长的线索。他表示，五六十年代日本、欧洲的经济增长，七八十年代东南亚经济的快速发展，以及九十年代以后中国的经济崛起，都可以归结为工业化进程的带动。

2000年到2008年间，为什么不光中国经济增长好，美国也非常好，欧洲也还可以，都比现在好？张斌表示，是因为中国的经济增长，带来了全球化的红利，拉低了全球的工业品价格，推动了全球的工业品的供给。

而金融危机以后全球经济的低迷，重要原因就是全球传统工业行业艰难，“旧的增长点熄火慢慢减速，新的增长点还没起来”。

一旦经济开始减速，国内矛盾就会增多。“一个很自然的后果就是对外经济政策会变得不友好。总的来看，现在和十年、二十年相比，全球经济的治理是更困难了。以前很多的稳定合作机制开始慢慢不发挥作用。”

如何改变当前政治治理的困难？张斌提出三点认识。

第一，在应对美国到处发起贸易争端方面，单靠双边解决很容易激化矛盾，因此应引入多边机制。

第二，贸易投资领域虽然争端很多，但是在货币和财经领域，沟通机制还是比较畅通的，应在这些方面挖掘潜力和机会。

第三，全球经济要走出僵局，需要培育全球意义上的新增长点。未来全球治理方面，应多探索知识创新和传播方面的合作空间。

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