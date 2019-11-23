吴冰冰：中东地缘竞争愈发尖锐 美国干预力下降

北京大学阿拉伯伊斯兰文化研究所所长、副教授 吴冰冰 （贾文婷 摄）

人民网北京11月23日电（崔越）第七届中国国际问题研究青年学者50人论坛23日在中央党校举行，本次论坛以“百年大变局中的中国与世界”为主题。在“周边环境新变化”议题讨论中，北京大学阿拉伯伊斯兰文化研究所所长、副教授吴冰冰就“海湾地区形势演变”发表了看法。

吴冰冰表示，中东地区的地缘竞争越来越尖锐。伊朗和土耳其正在试图打造对他们有利的地区形势。伊朗、伊拉克、叙利亚、黎巴嫩、也门、土耳其，对其他阿拉伯国家产生更大的压力。面对这种压力，阿拉伯国家要抗争。谁来领导这个抗争？现在看到，传统意义上的小国开始利用机会来主导阿拉伯世界，与伊朗、土耳其抗争。同时，这些阿拉伯国家，尤其阿联酋开始与以色列合作，这也是一个大的变动。

第二个问题是关于美国在中东地区的存在。吴冰冰指出，美国干预中东事务的能力下降。但是，美国对中东进行全面掌控的意图并没有下降，还是不允许其他大国甚至地区大国搭建一个和美国对抗甚至排斥美国的中东秩序。但真正对美国在地区影响力产生威胁和压力的恰恰是地区国家，在一定程度上对美国的地区影响力形成挑战。

吴冰冰认为，美国实际上还是要维持作为主导的地区秩序，最大的挑战来自伊朗。从奥巴马时期到现在，美国中东政策的核心就是伊朗问题。不解决伊朗问题，美国的中东政策不能落地，不可能安排其他问题。现在美国和伊朗围绕中东地区的争夺，会不会发动战争，风险还是存在的，尽管双方主观上都不愿意走到这一步。

吴冰冰指出，地区国家对美国的主导力形成了压力，而且地区国家都意识到美国不能单一解决地区问题，所以有意图地搭建地区合作和地区安全架构。然而，如今搭建地区安全架构最重要的方案是没有互信。“在这个角度上，中国可以比较好地发挥作用，推进地区安全架构的建立。”

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