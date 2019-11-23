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通讯：荒漠里的日与夜——访叙利亚北部流离失所者营地

2019年11月23日14:02  来源：新华网
 

　　新华社叙利亚哈塞克11月22日电　通讯：荒漠里的日与夜——访叙利亚北部流离失所者营地

　　新华社记者郑一晗　汪健

　　叙利亚东北部哈塞克省荒漠，入冬后气温骤降，从战火里逃出来的200多户家庭，却只能在远离家乡的荒漠里扎营，熬过漫长而寒冷的日与夜。

　　近一个多月来，土耳其军队在叙利亚北部展开军事行动，当地民众四处避难。为安置不断增多的流离失所者，一处新营地近日出现在哈塞克省的荒漠中。

　　营地位于哈塞克省首府哈塞克市以西约10公里的特温奈地区。从远处望去，上百顶圆筒状的白帐篷密集排列，相邻的帐篷间系着绳子，上头挂满衣裤。由于慌忙离家，人们来不及收拾行李，帐篷里除了铺盖，空空如也。

　　30岁的哈米德·米斯拉来自哈塞克省泰勒塔姆尔镇，一段时间以来，土军及其支持的叙反对派武装和库尔德武装在那里激烈交火。米斯拉说，武装人员占领了村庄，他担心留在家中的财产会被掠走。“现在我们只能在沙漠里挨冻，除了受苦，无能为力。”

　　营地过道上立着几个与人齐高的红色储水罐，妇女们轮流拿塑料瓶来接水。40岁的法提玛·米赫瓦尔走出帐篷，用头巾裹住头和脸。她从几十公里外的乌姆海尔镇出来，走到半路时听说这里新设了营地，便来了。她说：“现在只能等上天来救我们了。”

　　年过半百的易卜拉欣·谢拉夫来自拉斯艾因，那是土耳其军队最先攻打的边境城镇。他回忆说，袭击发生时炮弹像雨点一样落下来。在得知邻村一个妇女和她的幼子被炮弹夺去了性命后，他决定领着家人踏上逃难路。

　　塔里克·巴尔丹一家5口人坐在帐篷里，从家乡逃出来后他们先去了哈塞克市，但发现那里已经无处栖身。“哈塞克所有的学校都用来安置流离失所者了，学校里已找不到空余的地方落脚。”

　　援助物资到了，人们立刻围拢过来，从穿白衬衫的志愿者手中接过食品、被子。一个5、6岁的孩子举着一盒罐头跑回帐篷，一屁股坐到地上，用手捏起豆子往嘴里塞。豆子掉在地上，他捡起来接着吃。

　　营地里孩子最多，大多灰头土脸、头发蓬乱。他们有的在黄土地上跑来跑去，有的蹲着身子捏泥巴，都喜欢在帐篷外玩耍。

　　据联合国相关机构11月发布的声明，土耳其军事行动已造成叙东北部至少20万人流离失所，其中近一半人被安置在临时营地或集体避难所，需要人道主义援助。

　　一位营地负责人介绍说，一个多月来，哈塞克省已陆续开放84个收容中心。可随着军事冲突持续，这些收容中心的安置能力已不足。

　　临近黄昏，营地里又迎来了新的家庭，他们扶老携幼，拖着疲惫的身躯而来。几名年轻人共同支起一顶新帐篷，铁质骨架搭好后，盖上一层薄薄的塑料布。天快黑了，帐篷外人烟变得稀少，不知帐篷里的人将如何熬过这寒冷的冬夜。

(责编：燕勐、杨牧)
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