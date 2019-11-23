新华社巴黎11月22日电 综述：中企在巴黎展示国产创新军警装备

新华社记者陈晨

第21届法国国际军警设备展19日至22日在巴黎北郊的维勒潘特展览中心举行，多家中国企业携中国先进的军警装备及技术亮相，吸引了业内专业人士的关注。

法国内政部长卡斯塔内在本届展会开幕式上表示，现代社会科技发达、信息联通，数字技术、人工智能和颠覆性技术等均在安全领域发挥重要影响，但同时也给全球面临的安全问题带来了严峻考验，军警用设备生产企业紧跟前沿科技，研发顺应时代要求的新产品至关重要。

在本届展会上，参展的中国企业设立专门展台，介绍创新产品和先进技术。目前，不少行业已开始使用机器人代替或部分代替人工，警务工作中机器人的使用也包括在内。随着平安城市、智慧城市等项目加速落地，智能安防行业将具有更广阔前景并得到迅猛发展。

中国新时代科技有限公司展示了一款纯电动垂直起降固定翼无人机。据公司副总经理张宁介绍，这是一款既能垂直起降又能高速水平飞行的警用无人机，采用固定翼布局及先进的空气动力学设计，足以满足警方对无人机的飞行速度要求。

同时，这款无人机采用智能抗失速算法，具有更强的抗风性，飞行更安全。它还可以与警务大数据联通，执行飞行任务时，可以将现场图像清晰地传输给后方指挥中心。

随着警务场景中信息化逐步推进，各类应用系统日趋完善和成熟，安防工作正逐步朝着数字化、自动化方向前行。中国新时代科技有限公司还带来了态势感知系统，该系统以云计算、大数据等先进技术为基础，以全面立体的数据采集为手段，实现安全主管部门对网络空间的资产、系统、风险、威胁、事件等安全元素的全面感知和把控。

张宁介绍，通过态势感知平台，安全主管部门可以对数据的流动、威胁的扩散、感染的范围等一目了然，在攻防对抗中具有先知先觉的能力，全面领先一步，确保安全。

瑞典军警设备供应商PREVENTOR的负责人马茨·胡戈森在参观了多家中国企业展台后接受记者采访时表示，中国具有先进的军警设备和研发技术，非常具有吸引力，相信与中国企业合作会有很好的未来。

本届展会上，新型单警防护仍是人们关注的焦点之一，比如由北京同益中新材料科技股份有限公司自主研发生产的防弹插板就颇具人气。它由超高分子量聚乙烯纤维无纬布和陶瓷复合制备而成，具有轻薄、高耐磨、高抗冲、高比吸能等特点，目前已成为多国军队和执法人员配备的个体防护装备。

该公司营销经理余燕飞说，近年来，欧洲市场对中国企业的产品给予更多认可，也越来越成为中国企业深耕合作的前沿地带。

法国国际军警设备展为企业拓展合作、寻求市场提供平台，中国企业也不断应对市场需求，调整业务合作发展策略。

浙江立泰复合材料股份有限公司营销总监刘晨晔介绍，他们之前的参展品都是成品，包括防弹衣、防弹板、头盔和盾牌等，而今年他们带来了产品材料或半成品材料，希望可以进一步拓宽合作领域，原因是一些欧洲国家对于军警设备的要求是在本国生产。

法国国际军警设备展每两年举办一次，已成为当今世界公共安全产业盛会之一。今年共有来自50多个国家和地区的1000多家企业参展。

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