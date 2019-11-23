中外企业家同发声：全球化大势不可逆，合作共赢才是正道

在北京举行的“2019创新经济论坛”上，多国企业家纷纷表达了对创新经济下全球合作新局面的期待，也更看好中国更大、更宽、更深的开放格局所蕴含的巨大机遇。

美国盖茨基金会主席比尔·盖茨表示，在经济全球化时代，相互依赖会让彼此受益。正如美国有很多游客来自中国，苹果的产品在中国热销一样。唯有相互依赖、携手合作，才能增进对话与了解。

中外企业发展已经离不开中国动能

近年来逆全球化迹象有所抬头，既影响了世界经济，也影响了企业经营。

今年以来，IMF（国际货币基金组织）和世界银行都多次调低了对全球经济的增长预期，IMF在今年10月将2019年世界经济增速下调至3%，这也是2008年金融危机爆发以来的最低水平。

对于经济增长乏力的原因，IMF将其归纳为：贸易壁垒不断增加，贸易和地缘政治相关不确定性升高，一些特殊因素在若干新兴市场经济体造成了宏观经济压力以及发达经济体生产率增长缓慢和人口老龄化等结构因素。

在逆全球化的压力下，一些跨国企业不得不对自己的全球供应链和产业链进行调整。但很多跨国企业在调整中发现，企业的发展已经离不开中国带来的全球机遇。因为，全球的主增长动能就在中国。IMF的研究显示，中国对今年全球经济增长贡献率将达到39%。

汇丰集团CEO祈耀年在创新经济论坛现场表示，（跨国企业们）要面对现实。

祈耀年说，中国是一个非常高效的国家，中国是一个非常庞大的生产市场，这很难在一夜之间改变。

在他看来，随着消费市场在亚洲包括中国及其他国家的崛起，使得全球供应链更加靠近亚洲。“实际上中国的生产能力非常大，中国的物流能力也非常卓越，这很难在其他的地方进行复制，我觉得要面对现实。”

更多的外资企业也在瞄准中国机遇“用脚投票”。数据显示，今年1~10月全国新设外商投资企业33407家，实际使用外资7524.1亿元人民币，同比增长6.6%，预计中国全年吸收外资规模将继续保持稳定。

另一方面，中国的开放与发展也离不开海内外企业的共同贡献。

清华大学国家金融研究院院长、国际货币基金组织前副总裁朱民在接受第一财经记者采访时表示，中国金融市场开放给中国和世界都带来了重大影响，外资的持续进入将有助于全球金融市场的稳定。

“2018、2019年是外资流入中国大年，我继续认为2020年是外资流入中国大年，因为中国资本市场的开放，因为对资本流动约束的放开，所以市场变得越来越有吸引力。特别是债券市场，全球很多市场都进入负利率，但是中国债券收益还是好的，而且（中国的）债券市场发展很快。”

复星集团董事长郭广昌对第一财经记者表示，坚信中国进一步的改革开放能够为中国和全球带来更大的发展机会。“中国的成长动力依然很强劲，我们欢迎更多的全球合作伙伴来中国看看，和复星一起携手合作，共享中国市场的成长红利。”

对海内外企业继续扩大改革和开放，中国的态度不仅是一以贯之，而且也通过各项改革的落地而坚定前行。

共同推进全球化是中外企业的意愿

重新回到全球化，是中外企业的共同意愿。

美国咨询公司欧亚集团总裁布雷默(Ian Bremmer)接受第一财经记者采访时表示，美国人应该回到多边主义，并能够以身作则。“（多边系统）可以提供令中方更愿意积极地参与其中的好处，这对双方都有益。”

“我真的认为，美国人需要与有相同想法的各国合作，围绕科技领域达成一些多边协议。”他表示，需要做的是建立制度，而不仅仅是袖手旁观，甚至打破制度，因为现在美国正破坏在全世界的影响力，在破坏二战后的历史秩序。

他还对第一财经记者表示，在未来十年中，由于技术变革的推动，整体地缘政治版图将有极大变化。“我们不会在明年就解决问题，但是可以为我们的孩子解决问题。”

雅虎创始人杨致远也表示，经济、地缘政治问题的悖论肯定会走到一个转折点，如果有保护主义的心态，最后肯定是弊大于利的，大家需要逆转这种趋势，找到共识。

无论是中国企业，还是美国企业，都需要在竞合的新平台上谋求多赢的合作。

就在跨国企业家在“创新经济论坛”上讨论全球化的未来时，一些全球企业正快马加鞭，用中国的开放机遇塑造自身全球化发展新格局。

11月22日，野村控股株式会社宣布，其外资控股合资证券公司——野村东方国际证券有限公司已获得中国证监会颁发的经营证券业务许可证，可开展证券经纪、证券投资咨询、证券自营及证券资产管理等业务。野村东方与摩根大通是继瑞银证券之后获批的第二批外资控股券商。

同样在11月22日这一天，刚刚下线的“上海造”国产特斯拉Model 3电动汽车正式进入全国特斯拉直营门店，同时也在当天开幕的广州车展上亮相。特斯拉是中国首个外商独资整车制造商，并实现了11个月从工厂奠基到汽车下线的超级速度。

联想集团董事长兼首席执行官杨元庆也对第一财经表示，联想目前在全球拥有5.7万名员工和管理层，这些人讲着100多种语言，联想的产品、解决方案和服务覆盖全球180个市场，服务全球10亿客户。

但同时，联想在不同市场充分利用本土人才，恪守本地市场的法律法规，并以最高标准的商业道德要求自己；尊重本地文化，与本地市场的各方建立信任，回馈本地社区和社会。

“联想在全球取得成功的重要原因之一就是既坚持全球化，又坚持本地化，尊重每一个国家和地区。”杨元庆说。

科技创新的全球化尤其要打破藩篱

随着新一轮科技革命和产业变革的推进，正在重构全球创新版图。如果没有合作，人类命运共同体难有更好的未来。

“你觉得中美是自己在单独建立半导体行业的生态系统吗？”应用材料公司总裁兼首席执行官加里·迪克森就在论坛现场抛出了一个尖锐的问题。

接着，他自己做了一个明确的回答，那就是“没有一个国家可以独立建立这样的生态系统，数字经济不是一个国家可以完全自主建立的”。

加里·迪克森说，“我觉得无边界的创新是重要的，（一个）国家或者是公司要想发展的最快，就一定要和最好的进行合作。”

应用材料公司（纳斯达克：AMAT）是世界领先的半导体和显示设备供应商，总部位于硅谷，在全球17个国家和地区拥有93个分支机构。跨国分布的现状，更促使这家公司需要无边界的创新。

事实上，就在创新经济论坛的会场，继续推进创新的全球化的言论，直接得到不少中外企业家的现场应和。

杨元庆表示，信任和合作非常重要，科技、供应链分离的想法不可取，很难实现。

作为一家植根中国的全球化高科技企业，联想是中国最早一批扬帆出海、打造国际知名品牌的企业。

“科技为全人类服务，不仅是道义上面的事情，也符合经济规律。”杨元庆说，4G时代由于全球统一标准，给消费者带来很大便利，也使得智能手机普及大大加快。如果每个国家搞一个标准，不仅消费者无所适从，也不利于产业形成规模，进而降低成本，让技术得到更好普及。

全球共同携手创新，受益的也是全球各大经济体。

比尔·盖茨在接受第一财经在内的媒体采访时表示，毫无疑问，中国会在很多领域拥有世界领先的公司，这对世界是好事。华为生产价格低廉的5G产品，与其他公司形成竞争，从而迫使它们降低价格或尝试改进产品，这是好事。华为一直非常具有创新性。

(责编：马昌、岳弘彬)