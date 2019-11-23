光明日报评论员：拥抱开放创新的中国机遇

初冬的雁栖湖渐已波寒烟冷,却因为一场充满智慧的盛宴,汇聚起倡导开放创新全球经济的和风暖意。

围绕“新经济、新共同体”主题,中外600名政学商界精英云集2019年创新经济论坛,分享中国经济发展的经验,把握世界经济运行的脉搏,勾画全球经济治理的未来。

高朋满座,解析中国发展奇迹、未来方略的密码,中国以不变的开放胸怀拥抱世界。

中国经济转型升级和高质量发展的信心源自何处？中国城市化率如何完成了从18%到60%的跨跃？贸易战没有赢家，为什么中国贸易仍能逆势增长？在全球基础设施建设中，中国是否还有意愿与美国开展合作？在贸易保护和逆全球化杂音干扰下，中国何以如此自信地扩大开放？中国不同领域权威人士的条分缕析，让人们坚信,在世界经济不确定性犹存的当下，中国扩大对外开放的决心没有变，中国经济长期向好的趋势没有变。

“面对困难和挑战,惟改革者进,惟创新者强,惟改革创新者胜”。中国声音激荡起的坦诚交流,让人们更加确信,一个不断扩大对外开放,以创新为第一动力,敢于创新、勇于变革的中国,是百年大变局中世界发展的机遇。

雁栖湖畔,众智汇集,是一幅更加清晰的时代画卷:世界与中国,正更加笃定地“拉手”“拆墙”、相互成就。

包括基辛格、保尔森、比尔·盖茨在内的不少国际政商学界资深人士,都见证了中国改革开放的人类奇迹,见证了中国在全球经济治理中从追随者到引领者的嬗变历程,更以他们的阅历和智慧,呼应着世界发展变化的历史潮流。

以共同智慧应对贸易保护主义逆流。“实施保护主义的加征关税政策,最终阻碍了美国国内投资的增长。”“应对今天的复杂形势需要更多诚信、更多理性。”美国前贸易代表巴尔舍夫斯基也在论坛上如是说。

以共同智慧点破中美“脱钩”呓语。“如果我们在经济上脱钩,又怎么可能联合应对共同挑战?”正如美国前财长保尔森所言,中美“脱钩”会带来很多风险。“当下次金融危机发生时,中美两大经济体如果不能有合作的机制,我们肯定会后悔。”

以共同智慧化解大国关系挑战。“中国是经济大国,与美国难免会有一些‘相互踩脚’的情况,双方需要了解清楚各自情况。”美国前国务卿基辛格指出,在新的形势下,美中对双方关系都有新诠释,但两国应该与之前一样,继续以比较正向的方式解决问题。

以共同智慧聚合世界发展理念。“这是最好的时代,但也遇到非常严峻的挑战。面对众多分歧和紧张局势,我们更需要走到一起。”保尔森这番简洁优美的表述,代表了当今世界崇尚多边合作、拥抱中国发展机遇的主流声音。

这个冬天,雁栖湖畔,人们用不同的话语串连起共同的理念:你中有我、我中有你,各国经济融合是大势所趋;面对矛盾和摩擦,协商合作才是正道。(光明日报评论员)

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