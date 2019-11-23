俄陆军完成“伊斯坎德尔”导弹系统换装

新华社莫斯科11月22日电（记者栾海）俄罗斯国防部22日宣布，随着俄西部军区某部接获一整套“伊斯坎德尔”战术导弹系统，俄陆军导弹兵就此完成用该导弹系统实施的换装。在完成上述换装后，俄导弹兵各部将用“伊斯坎德尔”系统进行作战发射训练，之后携该导弹系统转移至长期部署位置。

据俄国防部网站22日发布的消息，当天在位于俄西南部阿斯特拉罕州的卡普斯京亚尔靶场，举行了“伊斯坎德尔”导弹系统移交仪式。被移交的系统装备包括数十个导弹发射装置、多辆运输车、指挥车和技术维护设备。俄驻当地的导弹兵班组已准备好在“作战训练中心”演练时使用“伊斯坎德尔”导弹系统。

俄国防部的上述消息没有透露此次换装中被替换掉的是哪种俄战术导弹系统，也未指明新列装的“伊斯坎德尔”导弹系统的型号。

“伊斯坎德尔”战术导弹系统可用于摧毁敌方的导弹系统、远程火炮系统、机场、指挥所等地面目标，每个发射位置可安装两枚导弹，可在一分钟内完成对两个目标的攻击，具有高度灵活性、隐蔽性和适应性，是俄军重要的现代化装备，用于反制美国和北约实施的欧洲导弹防御计划。

据俄媒体报道，这一导弹系统的最新型号之一为“伊斯坎德尔-M”，该系统使用9M729型导弹。在2018年至2019年俄美就《中导条约》进行谈判时，美国指责俄罗斯此型导弹违反了该条约中所规定的射程，并表示如果俄不销毁此型导弹，美将于今年2月2日开启退约进程。俄方则多次反驳称该型导弹并不违反条约。

根据苏联和美国于1987年签署的《中导条约》，两国不再保有、生产或试验射程在500公里至5500公里的陆基巡航导弹、弹道导弹及其发射装置。该条约因美方单方面退出于今年8月2日起正式失效，美俄双方相互指责对方应为条约失效承担责任。

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