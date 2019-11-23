第五届中巴经济走廊媒体论坛在伊斯兰堡举行

新华社伊斯兰堡11月23日电（记者李浩 刘天）由中国驻巴基斯坦大使馆和巴基斯坦巴中学会共同主办的第五届中巴经济走廊媒体论坛22日在伊斯兰堡举行，中巴两国约150名媒体人士和政府官员出席，就两国媒体进一步深化合作，客观、公正报道走廊建设展开探讨。

中国驻巴基斯坦大使姚敬在致辞中高度评价中巴媒体合作的积极作用，鼓励两国媒体再接再厉，继续为走廊建设营造良好氛围。他表示，中巴经济走廊建设带给巴基斯坦的经济和社会效益有目共睹，得到中巴两国社会各界的高度重视和衷心拥护。美方针对走廊建设的抹黑言论根本站不住脚。

巴基斯坦参议院外交委员会主席穆沙希德·侯赛因·赛义德在论坛上表示，中巴经济走廊的建设改变了巴基斯坦国家形象，为巴基斯坦人民带来了实实在在的福祉，一些基于主观臆断的噪音在事实面前不攻自破，基于事实的报道必然胜过虚假宣传。

与会中方媒体人士表示，中巴两国媒体应当成为中巴经济走廊建设的讲述主体，坚守真实、客观、公正的报道理念，准确把握走廊推动经济社会发展、改善民生、维护地区和平稳定的时代价值，讲好走廊故事，推进两国媒体务实合作，加深两国民众民心相通。

与会巴方媒体人士表示，巴政府和人民坚定支持中巴经济走廊建设，这已成为巴跨党派、跨地区、跨阶层共识，绝不会受到外界干扰。媒体合作是中巴关系的重要组成部分，期待巴中两国媒体进一步加强合作，不断丰富全天候战略合作伙伴关系内涵，将新时期巴中友谊提升到新水平。

中巴经济走廊媒体论坛于2015年首次召开，旨在加深两国媒体间交流。

(责编：燕勐、杨牧)