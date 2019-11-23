“美美与共·友好未来”青少年国际摄影作品交流展在罗马尼亚开展

新华社布加勒斯特11月22日电 “美美与共·友好未来”青少年国际摄影作品交流展暨丝路国家青少年国际摄影竞赛获奖作品国际巡展22日在位于布加勒斯特的罗马尼亚国家图书馆开幕。

展览共展出52幅获奖作品，其中包括两名罗马尼亚青少年的摄影作品。据介绍，丝路摄影竞赛是首个以丝路国家为主题的国际青少年摄影赛事，本次影赛共收到50多个国家和地区的26万多幅(组)投稿。展览已在斯里兰卡科伦坡和澳大利亚悉尼展出。

本次影赛评委会主席赵少华在开幕式致辞中说，摄影作为一门融合科技与艺术的特殊学科，正逐步成为青少年艺术修养提高的有效途径和主要形式，希望通过丝路摄影竞赛这一文化交流平台，让更多的青少年用欣赏、互鉴、共享的观点看待世界，推动不同文明交流互鉴、和谐共生，积极为构建人类命运共同体添砖加瓦。

罗文化部副国务秘书卡扎尔女士对丝路摄影竞赛的包容性、专业性与多元性予以赞赏，希望罗中两国继续加强在各个文化领域的合作与交流。罗马尼亚欧洲摄影艺术协会主席托特则鼓励罗中青少年开拓摄影艺术天地，在彼此学习和交流中共同进步。

为期两周的本次展览由布加勒斯特中国文化中心、中国文化和旅游部中外文化交流中心、中国艺术摄影学会、中华世纪坛世界艺术中心合作举办，由北京国际摄影周组委会筹备工作办公室、丝路国家青少年国际摄影竞赛工作委员会承办。

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