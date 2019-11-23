内塔尼亚胡被正式起诉 以色列政治危机恐加剧

以色列检方21日以受贿、欺诈和背信三项罪名正式起诉总理本雅明·内塔尼亚胡，使他成为以色列历史上首名在位期间受到刑事指控的总理。

以色列法律没有规定总理受到起诉必须下台，内塔尼亚胡本人也无意辞职，不过这起法律诉讼可能进一步加剧持续数月的政治危机。

【拒绝辞职】

以色列总检察长阿维哈伊·曼德尔卜利特21日经由电视直播发布上述决定。检方依据警方先前所作调查，认定内塔尼亚胡在3起腐败案件中涉嫌受贿、欺诈和背信，现对他提起正式诉讼。

曼德尔卜利特说：“总检察长起诉在位总理犯有严重腐败罪行，对以色列公众和对我个人而言，这都是令人心情沉重而又悲伤的一天。”

内塔尼亚胡卷入的3起案件牵涉他多名富商友人，这名连续执政10余年之久的强硬派领导人涉嫌用公权为后者行方便，包括延长赴美国签证、打压生意对手，他疑似获得的好处包括价值20多万美元的礼品、其他金钱贿赂和媒体正面报道。

警方先前几次建议检方指控内塔尼亚胡，称掌握他犯罪的证据。

2017年年初以来，内塔尼亚胡多次接受警方问询和出席检方听证。就警方指认，内塔尼亚胡多次否认，认定那是“政治迫害”。他一再表示，即便曼德尔卜利特接受警方建议、启动对他的诉讼程序，他也不会辞职。

内塔尼亚胡21日晚些时候发表电视讲话，回应检方诉讼。镜头下，内塔尼亚胡脸色灰白，言辞激烈。他说自己是“虚假指控”和“系统性不公正调查”的受害者，这场“政治迫害”相当于“未遂政变”，自己和家人“过得不容易”。

【僵局难破】

内塔尼亚胡今年两次组阁失败，不得不把组阁权交给对手，即蓝白党领导人本尼·甘茨。甘茨20日宣告他组阁同样失败。下一步，议会必须在3周内从120名议员中推举一人，只要后者能获得至少61人举荐，就可获得组阁权，否则以色列将举行一年内第三次议会选举。

以色列朝野先前寄望内塔尼亚胡领导的利库德集团与蓝白党联合执政，但甘茨明确拒绝在内塔尼亚胡遭到起诉的情况下与其结盟。

甘茨21日经由社交媒体“推特”挖苦内塔尼亚胡：“以色列哪来的政变，只是有些人恋栈。”

内塔尼亚胡尽管在利库德集团底盘稳固，但不乏挑战者。教育部长吉德翁·萨尔21日提出，如果要举行第三次议会选举，利库德集团应该党内初选，推举新的候选人。

萨尔毛遂自荐：“我认为我可以组建新政府，有能力团结整个民族和国家。”萨尔说这番话时，检方尚未宣布起诉内塔尼亚胡的决定。

独立智库以色列民主研究所上月所作一项民调显示，65%的以色列人认为，内塔尼亚胡如果受到起诉，理应辞职；支持他留任的受访者只占24%。（王宏彬）（新华社专特稿）

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