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美国酝酿对欧盟启动新贸易调查 欧盟警惕

2019年11月23日13:01  来源：新华网
 

　　美国政府消息人士21日说，总统唐纳德·特朗普正考虑是否对欧洲联盟启动新的贸易调查。

　　特朗普原定14日决定是否对欧盟汽车及零部件加征关税，但自设的关税“窗口期”已过。一些贸易法专家推测，美方难以依据《1962年贸易扩展法》第232条款，对欧盟汽车产品加征关税。

　　《欧洲政治周报》21日援引消息人士的话报道，美方正在考虑的潜在选项包括启动美国《1974年贸易法》第301条款程序，调查欧盟贸易政策是否“不公平”，继而依据调查结果决定是否对欧盟展开贸易报复。

　　根据规则，启动“301调查”意味着确认终止围绕国家安全因素的“232调查”，但前者调查范围更广，后续报复措施更严厉，目标可能涉及欧盟各产业、补贴等政策。

　　这意味着，欧盟汽车及零部件仍可能成为美方打击目标，而且其他产业也可能受到殃及。

　　一名美国前贸易官员认为，特朗普酝酿启动新的贸易调查，意在创造针对欧盟的贸易施压窗口期，“营造一种氛围，在新的一年周期中掌握对欧盟（谈判）筹码”。

　　【欧盟警惕】

　　欧盟贸易委员塞西莉亚·马尔姆斯特伦21日说，美国没有在最后期限前宣布对汽车及零部件加征关税是个“好消息”，但欧盟不会掉以轻心。

　　“当然，威胁没有完全解除，我们深知这一点，”马尔姆斯特伦在当天的欧盟国家贸易部长会议上说。

　　这次会议上，欧盟成员国还讨论了美方阻挠世界贸易组织仲裁机制及其对策。若当前僵局持续，世贸组织上诉机构自12月11日起将正式瘫痪。

　　欧盟有意与加拿大、挪威等国自行设立临时仲裁机制，沿用世贸组织原则和惯例，对加入倡议国家之间的纠纷作“平行”仲裁，直至世贸组织仲裁机制恢复正常。（徐超）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、杨牧)
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