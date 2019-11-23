中国代表阐述中方在也门问题上的立场和所作贡献

新华社联合国11月22日电（记者徐晓蕾）中国常驻联合国代表张军22日在安理会阐述中方在也门问题上的立场，并介绍中方为政治解决也门问题、改善也门人道局势所作贡献。

张军当天在安理会也门问题公开会上表示，也门局势有缓和迹象，联合国、地区国家等应抓住机遇，进一步推动也门各方弥合分歧，争取早日重启也门问题政治解决进程。中方欢迎近日也门政府和南方过渡委员会正式签署《利雅得协议》，赞赏沙特等有关各方发挥积极作用。也门各方应避免采取导致局势紧张升级的行动，维持政治解决势头。

张军说，《斯德哥尔摩协议》为改善荷台达局势、推进也门政治进程发挥了重要作用。也门各方应展示政治意愿，停止违反停火协议行为，确保全面落实荷台达协议。安理会应继续保持团结，坚定支持也门主权、独立、统一和领土完整，为联合国和有关地区国家的外交努力提供政治支持。安理会五个常任理事国驻也门大使近期在利雅得集体会见了联合国也门问题特使马丁·格里菲思、重新部署协调委员会主席阿比吉特·古哈，重申了对他们工作的支持。

张军表示，国际社会应有针对性地改善也门人民生存状况。当前应重点缓解也门石油短缺、稳定货币和物价、抑制霍乱、支持发展和重建项目并增加就业。中国一直在为也门人民提供大量帮助，用于改善也门经济和人道局势。中方始终认为，发展是促进冲突国家实现和平与稳定的有效方式。中方愿继续为也门人民多做实事，参与也门经济重建，鼓舞也门人民对未来的信心，为也门早日实现长治久安发挥建设性作用。

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