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综合消息：多国人士表示国际社会应共建创新经济共享创新成果

2019年11月23日12:55  来源：新华网
 

　　新华社北京11月22日电 综合新华社驻外记者报道：为期两天的创新经济论坛22日在北京闭幕。关注论坛举行的多国人士接受记者采访时表示，中国锐意创新成就显著，国际社会面对日益突出的发展不平衡、不充分问题，应共建创新经济，共享创新成果，推动全球化良性发展。

　　“俄罗斯之声”电台亚洲问题专家亚历山大·泽连科夫说，在世界面临重大变局、新工业革命时代即将到来背景下，经济、科技领域创新至关重要，其成果应通过适当渠道实现全球共享。近年来，中国在创新方面付出巨大努力，成就显著。但是，中国无意独享发展成果，坚决反对保护主义，推动共建合作、创新、共享的世界经济，推动全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展。

　　萨尔瓦多国家电视台台长胡利奥·比亚格兰说，中国提出将创新作为引领发展的第一动力，以应对当今产业变革及高速发展节奏，并主张以开放、真诚、团结方式与其他国家展开合作，以共赢的观念与其他国家分享发展成果，推动各国在全球化进程中发展进步。

　　阿曼《祖国报》社长马哈尔·哈吉表示，论坛坚持合作精神，反对保护主义和单边主义。各国应秉承共建、共赢理念和平等、包容心态，开展全球性或地区性经济合作和贸易往来。

　　卡塔尔萨克控股集团公司副总裁阿卜杜拉赫曼·阿勒纳贾尔说，创新不仅是一个企业可持续发展的核心要素，更是社会、国家、民族进步发展的第一动力。对世界经济未来发展而言，开放和创新尤为重要，面对保护主义、单边主义，各国应该携手努力，打破各类限制开放创新的桎梏，为人才、技术交流提供平台，使创新成果尽快转化成生产力，使全球共享创新成果和经济发展所带来的红利。

　　印度发展中国家研究和信息系统机构顾问苏伯莫伊·巴塔查吉表示，创新是引领发展的第一动力。当前，全球迎来新工业革命时代，谁能抢占先机，就能在未来主导经济走势。国际社会应加强创新合作，提升创新水平，分享创新成果，打破制约创新要素流动的保护主义壁垒，共建开放创新经济。

　　英国牛津大学技术与管理发展研究中心主任傅晓岚说，通过国际创新合作，各国能在应对人类共同面临挑战方面一起努力，在推动全球共同繁荣发展方面一起受益。这是反对单边主义、保护主义等的有效途径。中国作为快速发展的发展中国家，既具备承接来自发达国家高端创新的能力，又具备推广适用于广大发展中国家创新经验的能力，相信能够在国际创新合作中发挥更大的作用。

　　韩国中央日报社CHINALAB公司首席执行官韩友德说，中国提出共建开放合作、开放创新、开放共享世界经济的建议恰逢其时，对世界经济意义重大。

　　沙特阿拉伯中国问题专家阿卜杜勒阿齐兹·沙巴尼说，中国在多个领域不断进行技术创新，成果显著，使中国发展成为非常具有竞争力的国家，为自身和世界的发展都注入了动力。中国经济高质量的发展为其他国家树立起很好的榜样，其发展理念也为全球发展和治理提供了智慧。（参与记者：吴昊、杨海若、陈晨、朱晟、郭丹、耿学鹏、田明、涂一帆、杨元勇、叶在琪、赵旭）

(责编：燕勐、杨牧)
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