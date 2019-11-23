中国扶贫基金会向埃塞贫困儿童发放爱心包裹

新华社亚的斯亚贝巴11月22日电（记者王守宝）中国扶贫基金会国际爱心包裹项目发放仪式22日在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴蒙特巴巴小学举办，该学校565名学生得到资助。

据悉，中国扶贫基金会此次将向埃塞俄比亚贫困学生发放4.3万个装有书包、文具、生活用品及玩具的爱心包裹。

中国扶贫基金会副理事长刘文奎介绍说，国际爱心包裹项目自2017年上线以来累计筹集善款超过4741万元，已在埃塞俄比亚、乌干达、纳米比亚、缅甸、柬埔寨、巴基斯坦、蒙古国、老挝、菲律宾等国开展资助活动，使21.5万名儿童受益。

刘文奎表示，教育是一项投资于未来、着眼于未来的事业，中国扶贫基金会作为一家公益组织会一直坚定不移地在国际教育类扶贫项目上深耕，加强与中埃塞各界在教育领域的合作。

亚的斯亚贝巴市教育局局长穆拉图出席了捐赠仪式。他说，埃塞国家教育的发展既需要政府的努力，也离不开企业、非政府组织的推动与支持，中国扶贫基金会推动的国际爱心包裹等慈善项目会促进埃塞教育领域发展。

今年12岁的奈特斯耐特是蒙特巴巴小学五年级学生，她的父亲已经因病去世，家里还有一个哥哥和两个弟弟。22日正好是奈特斯耐特的生日，她说：“今天是我的生日，谢谢你们，来自中国的叔叔阿姨，我会更努力地学习的。”

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