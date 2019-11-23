王旭谈南亚地缘政治的新特点和新趋势

北京大学南亚研究中心常务副主任、副教授 王旭 （贾文婷 摄）

人民网北京11月23日电（刘叶婷）第七届中国国际问题研究青年学者50人论坛23日在中央党校举行，本次论坛以“百年大变局中的中国与世界”为主题。北京大学南亚研究中心常务副主任、副教授王旭就当前南亚地缘政治的新特点和新趋势以及中巴经济走廊面临的新挑战进行了研讨。

王旭表示，当前，南亚地缘政治出现了三个方面的新变化和新趋势。一是美国印太战略下的印巴脱钩与印度的自我脱钩；二是南亚国家在中美和中印之间双重选边站的问题；三是所谓南亚国家对华的战略绑定与所谓的战略被绑定和额外战略代价的问题。

对此，王旭建议，在中美全球层面大国博弈和中印地区层面竞合关系的局面下，地区大国面临印巴失衡关系紧张的背景下，中国南亚政策需要明确中国在印巴国家的核心国家利益。

就中巴经济走廊建设面临的新挑战，王旭认为，从短期看，目前主要面临安全风险，主要是巴阿地区的安全风险问题；从长期看，主要是巴基斯坦国内的政治、经济、宗教、民族等矛盾，有待改革。

对此，王旭提出如下建议：一是，要做到挺巴的有理、有力、有节；第二，维护巴基斯坦的战略作用，鉴于巴基斯坦在美国阿富汗新战略中的独特地位，核心抓手是阿富汗问题；第三，要深化经济、政治与安全合作；第四，转变经济与社会合作方式。

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