赵柯：中美欧三边关系关乎全球多边秩序演变

“一国两制”与国家统一研究所副所长、副教授 赵柯 （贾文婷 摄）

人民网北京11月23日电 （徐祥丽） 第七届中国国际问题研究青年学者50人论坛今日在京举行。本次论坛主题为“百年大变局中的中国与世界”，由中共中央党校主办。中央党校“一国两制”与国家统一研究所副所长赵柯在论坛上做了题为“中美欧三边关系新发展”的发言。

赵柯认为，在当今百年未有之大变局之下，中美欧三边关系的演变和发展，关乎未来全球多边秩序如何演变。

赵柯引用布热津斯基2012年《战略远见》一书观点，指包括美、欧、日韩等在内的“大西方”的建立，是西方学者提出的应对中国崛起的战略概念。“大西方”有三个要素：第一，美国应该继续履行对北约的承诺，巩固和加强跨大西洋关系；第二，美国应该鼓励欧洲的核心国家，以英国、德国、法国为核心，推动欧洲一体化的发展；第三，在此基础上，“大西方”应该继续向东扩展，土耳其、日韩甚至俄罗斯，都应尽量扩到“大西方”框架下。

赵柯说，今天看来，“大西方”并不是一厢情愿的想象，而似乎在若隐若现地形成。“大西方”最终能否成立，很大程度上就是取决于中美欧三边关系的演变。

赵柯指出，当前欧美只是对于相互义务、责任，以及在防务、贸易、金融方面进行再平衡。在利益重新分配后，欧美关系可能更加巩固。同时，欧洲人对中国的看法越来越受到美国影响，将中国看成追求技术领先地位的经济竞争者，以及在全球推广另外一种治理模式的系统性竞争对手。

在5G问题上，欧洲人也开始越来越接受美国人的说辞。欧洲人希望把美国倡导的自由开放印太经济链和欧洲倡导的亚欧大陆互联互接的计划连接起来。如果实现，他们预计能撬动上千亿的投资，对“一带一路”形成替代的效应。

赵柯说，应该认真看待“大西方”形成的问题。当前，欧洲仍是中美欧关系中不确定的一环。这为中国提供了一个时间窗口。第一，欧洲对中国的战略恶意要弱于美国不少。第二，在中国的问题上，欧美其实还没有完全达成协议，主要因为今天的白宫不相信欧洲人能处理好中国问题。因此赵柯认为，中美欧关系仍有很大运作空间，并值得认真关注。

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