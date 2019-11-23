张勇：日本“强首相”格局形成 外交主动性突出

中国社会科学院日本研究所外交研究室副主任、副研究员 张勇 （贾文婷 摄）

人民网北京11月23日电（刘叶婷）第七届中国国际问题研究青年学者50人论坛23日在中央党校举行，本次论坛以“百年大变局中的中国与世界”为主题。中国社会科学院日本研究所外交研究室副主任、副研究员张勇以“当前日本外交与中日关系”为题进行了主题发言。他表示，日本已形成强首相格局，日本外交的主动性越来越突出，建立战略互信将是中日关系平稳健康发展的关键。

11月20日，日本首相安倍晋三打破了一项保持了106年的记录，他在这一天成为日本施行宪政以来任职时间最长的首相。安倍政权打破了日本一年一相的局面，形成超强的一强格局。

安倍晋三缘何成为“最长命”首相？张勇分析认为，从日本国内局势看，日本经过上世纪90年代的政治改革，“强官邸”已经形成，为“强首相”提供了有力支撑。从国际局势看，百年大变局的背景下，国际社会呼吁更稳定因素，对强首相有一定期许。 张勇表示，在强首相的格局下，日本的战略性全面展开、系统性日益增强、主动性越来越突出，呈现出主动作为的态势。未来，日本外交主要面临几大课题，在经济和安全之间寻求平衡、在自主和结盟之间做出选择以及对华政策选择等。

当前，中日关系趋稳向好。张勇指出，未来中日关系平稳健康发展的关键就是双方建立战略互信。

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