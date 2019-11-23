人民网>>国际

2019当代中国国际数字艺术展亮相吉尔吉斯斯坦

2019年11月23日11:29  来源：新华网
 

　　新华社比什凯克11月22日电（记者关建武）科技与艺术的组合能迸发出怎样的奇幻与炫丽？2019当代中国国际数字艺术展21日首次亮相吉尔吉斯斯坦给出了答案。包含沉浸式投影、三维电脑动画、人工智能丝绸画、动态影像、液态金属画在内的各类当代中国数字艺术作品令当地市民大开眼界。

　　此次艺术展在吉首都比什凯克阿桑拜艺术中心举行。展览以“无界并·融——数字+时代的生活和艺术”为主题，共分为“生活应用在当今科技手段下的创新场景”“信息虚拟艺术在古文明呈现的再创造”“人工智能在绘画雕塑领域的应用与创新”“数字技术在光效应艺术的表达呈现（光艺术）”四大板块。

　　展览吸纳了当代中国数字艺术领域的20多位知名学术专家和艺术家的30多件展品，包括林俊廷《降灵》、卜桦《公元3012、未来慌、野蛮丛生》、缪晓春《从头再来》、李子勋《序列飞行器》、邱宇《机械控制的眼睛看到镜子中被控制的眼睛看到他》、费俊《时间的形态·京剧》等。

　　“这次数字艺术展对吉尔吉斯斯坦来说是一次全新的体验，非常吸引人，”吉画家联合会主席乌苏巴耶夫在接受新华社采访时说，“这是中亚地区首次举办这样的展览，令人振奋。”

　　此次展览由中关村数字文化产业联盟主办。联盟副秘书长田政说，希望通过艺术展加强中吉人民之间的相互了解，促进两国文化艺术发展，为两国高质量艺术作品和创新成果搭建交流创造平台。

(责编：燕勐、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved