2019当代中国国际数字艺术展亮相吉尔吉斯斯坦

新华社比什凯克11月22日电（记者关建武）科技与艺术的组合能迸发出怎样的奇幻与炫丽？2019当代中国国际数字艺术展21日首次亮相吉尔吉斯斯坦给出了答案。包含沉浸式投影、三维电脑动画、人工智能丝绸画、动态影像、液态金属画在内的各类当代中国数字艺术作品令当地市民大开眼界。

此次艺术展在吉首都比什凯克阿桑拜艺术中心举行。展览以“无界并·融——数字+时代的生活和艺术”为主题，共分为“生活应用在当今科技手段下的创新场景”“信息虚拟艺术在古文明呈现的再创造”“人工智能在绘画雕塑领域的应用与创新”“数字技术在光效应艺术的表达呈现（光艺术）”四大板块。

展览吸纳了当代中国数字艺术领域的20多位知名学术专家和艺术家的30多件展品，包括林俊廷《降灵》、卜桦《公元3012、未来慌、野蛮丛生》、缪晓春《从头再来》、李子勋《序列飞行器》、邱宇《机械控制的眼睛看到镜子中被控制的眼睛看到他》、费俊《时间的形态·京剧》等。

“这次数字艺术展对吉尔吉斯斯坦来说是一次全新的体验，非常吸引人，”吉画家联合会主席乌苏巴耶夫在接受新华社采访时说，“这是中亚地区首次举办这样的展览，令人振奋。”

此次展览由中关村数字文化产业联盟主办。联盟副秘书长田政说，希望通过艺术展加强中吉人民之间的相互了解，促进两国文化艺术发展，为两国高质量艺术作品和创新成果搭建交流创造平台。

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