楼春豪分析印度对自身定位主要体现在三方面

中国现代国际关系研究院南亚研究所副所长、副研究员 楼春豪 （贾文婷 摄）

人民网北京11月23日电 （崔越）第七届中国国际问题研究青年学者50人论坛23日在中央党校举行，本次论坛以“百年大变局中的中国与世界”为主题。中国现代国际关系研究院南亚研究所副所长、副研究员楼春豪就“百年变局下的印度对外战略认知及其政策走向”发表看法。

楼春豪认为，从印度角度来看，总的来说包括三个层面内容：第一是印度如何看待大变局；第二是在大变局下印度如何进行自我定位；第三是针对中国与世界、中国与印度在百年大变局下的思考。

对于印度眼中的大变局，楼春豪表示，可以用三句话来总结：第一，现在处在实现新印度的关键时期，主要表现在经济、外交等方面政策的成熟和国家身份的强化方面；第二，国际秩序的深刻转型，主要表现为中美关系变化对印度外交层面的影响与挑战；第三，新议题、新挑战增多，旧有的方法已经无法适应新形势，尤其是技术层面的发展，对整个秩序，从外交政治经济各层面会带来很大的影响。

大变局下的印度，如何看待自己的定位和外交走向？楼春豪认为，对印度来说，面临的机遇大于挑战。首先，印度国内的强势领导人在凝聚国家认同方面拥有很大优势；其次，地缘资源上的独特优势使印度重要性增强；另外，印度在当今国际体系上处于有利位置。

楼春豪指出，目前，印度对自身定位主要体现在三个方面。第一，印度要成为全球层面主导型力量；第二，要成为大国平衡手；第三，成为周边主导者。

关于中印关系，楼春豪认为，中印关系高层引领特色明显。但是需要注意的是，我们未来打交道的是更加自信、更加强势、甚至更加冒险的印度。但今后并不是要回避风险，而是要管控风险。从中美、中巴、中国-南亚战略联动性的角度来审视，具体操作层面可能还是要突出中印发展共性。

(责编：燕勐、杨牧)