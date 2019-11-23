丁晓星分析俄罗斯对当前国际变局的7点看法

中国现代国际关系研究院欧亚研究所所长、研究员丁晓星。（贾文婷 摄）

人民网北京11月23日电 （崔越）第七届中国国际问题研究青年学者50人论坛23日在中央党校举行，本次论坛以“百年大变局中的中国与世界”为主题。中国现代国际关系研究院欧亚研究所所长、研究员丁晓星在“大国关系新态势”议题讨论中发言。

丁晓星表示，综合俄罗斯总统普京、外长拉夫罗夫的讲话和文章，可以总结出俄罗斯对当前国际变局的七点看法。

第一，俄罗斯认为国际格局正处于深度调整之中。俄方认为，变局主要表现为西方持续几百年优势地位正在消失。

第二，建立单极世界的企图已经破产，多极化不可避免。俄方认为，西方推行的所谓秩序，不符合大多数国家的根本利益和人类和谐共同发展的要求，全球力量对比发生了重大变化，国际格局也必将走向多极化，未来的国际秩序必然是公正、民主和共同的。

第三，当前主要问题是西方力图维系其统治地位，自私自利的做法导致国际形势紧张。拉夫罗夫指出，当前多数国家对更加公正合理的国际秩序的需求和少数国家仍企图维系垄断和优势地位来独享全球发展成果的矛盾日益凸显。

第四，俄罗斯主张维护联合国的地位。2020年是二战胜利和联合国成立75周年，面对国际大变局，俄罗斯主张维护联合国的地位，发挥联合国的作用。尽管联合国存在各种各样的问题，但仍是有效保障不同利益、不同国情，有分析、有竞争国家之间最重要的一个对话平台。

第五点，俄罗斯已重返超级大国的行列。在未来多极格局中，俄罗斯是一个独立的力量中心。近年来，俄罗斯在中东的影响是不断上升，已经主导了叙利亚局势，还提出波斯湾集体安全机制，成为中东最重要的玩家。俄罗斯还加快了向东看的步伐，召开了东方经济论坛，成为东北亚合作的重要机制。

第六，俄罗斯对俄欧关系和俄美关系的期待有所不同。俄罗斯认为，俄欧有悠久的历史渊源和紧密的经济合作，互相牵扯，互相联系太多。与俄欧关系不同，俄罗斯对俄美关系并不乐观。

第七，中俄战略合作将继续在高水平运行。今年是中俄建交70年，普京特别谈到中俄关系是多方位的战略伙伴。俄罗斯主张公正民主的国际经济合作。

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