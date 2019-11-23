张军阐述中方在也门问题上的立场和所作贡献

人民网联合国11月22日电 （记者 李凉）22日，联合国安理会举行也门问题公开会，听取联合国秘书长也门问题特使格里菲斯、人道事务助理秘书长穆勒通报。中国常驻联合国代表张军大使在会上阐述中方在也门问题上的立场，并介绍中方为政治解决也门问题、改善也门人道局势所作贡献。

张军表示，也门局势有缓和迹象，联合国、地区国家等应抓住机遇，进一步推动也门各方弥合分歧，争取早日重启也门全面政治解决进程。中方欢迎近日也门政府和南方过渡委员会正式签署《利雅得协议》，赞赏沙特等有关各方发挥积极作用。也门各方应避免采取导致局势紧张升级的行动，维持政治解决势头。《斯德哥尔摩协议》为改善荷台达局势、推进也门政治进程发挥了重要作用。也门各方应展示政治意愿，停止违反停火协议行为，确保全面落实荷台达协议。安理会应继续保持团结，坚定支持也门主权、独立、统一和领土完整，为联合国和有关地区国家的外交努力提供政治支持。安理会五常驻也门大使近期在利雅得集体会见了格里菲斯特使、重新部署协调委员会主席古哈将军，重申了对他们工作的支持。

张军表示，国际社会应有针对性地改善也门人民生存状况。当前应重点缓解也门石油危机、稳定货币和物价、抑制霍乱、支持发展和重建项目并增加就业。中国一直在为也门人民提供大量帮助，近期中方通过双边渠道向也门青年赠送了体育用品。10月31日，中方同也门政府签署了《经济技术合作协定》，将向也门提供1亿元人民币援助，用于改善也门经济和人道局势。中方始终认为，发展是促进冲突国家实现和平与稳定的有效方式。中方愿继续为也门人民多做实事，参与也门经济重建，鼓舞也门人民对未来的信心，为也门早日实现长治久安发挥建设性作用。

(责编：燕勐、杨牧)