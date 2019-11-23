“人权卫士”践踏人权（钟声）

对本国造成的人权灾难装聋作哑、视而不见，对外却将“人权大棒”当做维护美国霸权的工具，美国这种虚伪的人权观，只会让自己沦为国际社会的笑柄

11月20日是联合国《儿童权利公约》通过30周年纪念日，但美国卫生和公众服务部近日发布的统计数据却令人寒心。数据显示，2018年10月1日至2019年9月30日间，美国政府共关押约69550名无人陪伴儿童移民，同比增长42%，创近年来新高。儿童移民在被关押期间普遍遭受非人道待遇，凸显美国藐视国际公约、肆意践踏人权的恶劣行径。

联合国《儿童权利公约》是第一部有关保障儿童权利且具有法律约束力的国际公约。然而，颇具讽刺意味的是，自诩为“人权卫士”的美国却是全世界唯一未批准该公约的国家。2018年6月2日，联合国人权与国际团结问题独立专家依照联合国人权理事会第35/3号决议提交报告指出，美国政府奉行民粹主义，使用带有种族主义和仇外色彩的措辞污蔑和诋毁移民，并将儿童与其寻求庇护的父母强行分开，严重危及移民的生命权、尊严和自由权等多项人权。联合国人权官员拉维娜·沙姆达尼警告说：“将拘留和强制拆散家庭作为威慑非正常入境人员的手段，违反了人权标准和原则。美国应立即停止拆散家庭的做法。”

藐视国际公约的美国，长期以来不断曝出践踏人权的丑闻。去年4月，美国开始执行所谓“零容忍”移民政策，导致至少2000名儿童被迫与家人分离。这是对移民人权的严重侵犯，遭到国际社会强烈谴责。美国卫生和公众服务部今年2月的相关报告更是显示，从2014年至2018年，共有4556名非法儿童移民表示曾在难民收容中心遭到过性侵犯，其中至少有178起是工作人员实施的。今年6月，美国得克萨斯州一个非法移民儿童安置站因条件恶劣遭曝光：被关押的孩子数周没有洗过澡，也没有肥皂洗手，而且还出现了流感疫情，受到非人道对待。联合国人权高专巴切莱特今年9月指出，今年以来，至少有3.5万名寻求庇护者被美国赶回墨西哥边境地区，任意遣返造成家庭分离、使移民无法获得人道主义援助、对移民过度使用武力等现象时有发生。令她震惊的是，不少儿童移民仅因身份问题被长期羁押在美国的羁留中心，这一做法严重损害儿童权利，是对人权的最大践踏。

“保障儿童权利就是保护我们的未来。”联合国教科文组织总干事阿祖莱近日在联合国《儿童权利公约》通过30周年纪念日活动上如是说。当世界各国都在加大保障儿童权利力度之时，美国如此践踏儿童权利的行为愈加显得卑劣可耻。

美国总是喜欢拿人权做文章，对其他国家指手画脚、抹黑诬蔑，却从不反躬自省，自己究竟为世界人权事业“贡献”了什么——一方面，退出联合国人权理事会、《移民问题全球契约》制定进程，拒不批准《经济、社会及文化权利国际公约》《儿童权利公约》《残疾人权利公约》等联合国核心人权公约，逃避国际规则约束，制造出大量儿童移民被迫和父母骨肉分离等人间惨剧；另一方面，打着“人权”旗号四处煽风点火、挑拨离间，企图干涉他国内政，在国际上制造混乱。美国在人权问题上劣迹斑斑，其虚伪与冷酷的嘴脸昭然若揭。正如俄罗斯国家杜马议员巴利别克所指出的，对美国来说，国际法不过是借口和遮羞布。如果美国需要，夺取他国领土，推翻合法政府，掠夺他人资源，都是合法的。如果美国不需要，一切都是非法的。美国可以随时抛弃国际法。

“如果你看看国际法的历史，大多数的概念和想法都是由西方思想家——包括美国思想家提出的。最矛盾的一点就是，美国思想家为我们提供了国际法中最精彩的思想，而美国做出了一些最违反国际法的行为。”新加坡国立大学教授马凯硕的评价值得美国一些政客反思。对本国造成的人权灾难装聋作哑、视而不见，对外却将“人权大棒”当做维护美国霸权的工具，美国这种虚伪的人权观，只会让自己沦为国际社会的笑柄。

《 人民日报 》（ 2019年11月23日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)