“现在，时代背景已发生了变化，美中关系的重要性更加突出。双方应该加强战略沟通，努力找到妥善解决分歧的办法，继续开展各领域交流与合作，这对两国和世界都至关重要。”美国前国务卿基辛格11月22日发表如是看法。连日来，他在不同场合就中美关系发展提出了许多有益主张。

基辛格是中国人民的老朋友。过去50年里，他近百次访问中国，为中美关系发展作出了历史性贡献。11月21日在2019年“创新经济论坛”现场，当96岁的基辛格缓步走上台时，全场响起热烈掌声。国际社会期待中美经贸磋商朝着正确方向不断取得进展，基辛格分享的观点备受瞩目。他表示：“希望美中贸易谈判能取得成功，因为这是美中之间一场更大规模对话的开端，希望双方以后能够开展更多更深层次的对话。”

关于中美两国相处之道，基辛格有独到和深刻的见解。“美国和中国是世界最大的两个经济体，有一些‘相互踩脚’的情况是正常的。但如果把任何全球性冲突都和两国关联起来，那将是很危险的”。在基辛格看来，双方需要通过谈判的方式直面分歧和矛盾，为了共同的利益，应该努力把负面影响降到最低。

基辛格倾向于以宏大视角看待两国关系。他认为，中国从自身强大的视角提出发展战略，不能说是一种威胁。新形势下，美中两国之间的关系应有新的诠释，双方应正确看待分歧，加强对话与合作。

基辛格上周在纽约美中关系全国委员会举办的年度晚宴发表讲话时还曾指出，双方需要形成一些关于世界演进发展的共同观念。他强调：“在形势有可能出现创造性转机时，双方要寻求和洞察到这种机会。期待双方能朝着这一方向前进。”

《 人民日报 》（ 2019年11月23日 03 版）

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