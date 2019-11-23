“中国成功帮助7亿多人口脱贫，这是一个史无前例的奇迹。”新加坡荣誉国务资政、前总理吴作栋日前在接受本报记者采访时，对新中国成立70年来的发展成就予以高度评价。

吴作栋第一次访问中国是在1971年。在吴作栋印象中，当时的中国人衣着样式陈旧，色彩单一，满街都是自行车，公共卫生条件也欠佳。吴作栋见证了数十年来中国的非凡发展成就。中国国内生产总值占世界经济的比重，从1978年的1.8%上升到2018年的接近16%，吴作栋感慨，“放眼未来，中国将为世界繁荣与发展作出更大贡献”。

在吴作栋看来，中国已经是驱动全球经济增长的主要引擎之一，其经济活力为包括新加坡在内的各国企业带去了商机，国际影响力日益增强。中国支持经济全球化，积极维护多边主义，倡导国际与区域合作，同时在维和方面作出重要贡献，并致力于应对气候变化等全球性问题。

明年是中新建交30周年。展望未来，吴作栋说，新中两国长期以来建立了深厚的友谊和密切的伙伴关系，双方定期开展高层交流和广泛的项目合作。随着时间的推移，双方合作根据两国各自发展的重点而有所变化。2015年，新中建立了与时俱进的全方位合作伙伴关系，将双边合作提升到新高度。

今年是“一带一路”倡议提出6周年。吴作栋认为，共建“一带一路”内涵丰富，潜力巨大，对促进区域合作及经济增长具有重要意义。在共建“一带一路”框架下，新加坡和中国目前主要在基础建设联通、金融联通、第三方市场合作以及法律与专业服务等领域开展合作。当今世界正在经历复杂的变化，经济全球化和多边贸易体制让发达国家与新兴经济体从中受惠。

构建人类命运共同体日益成为一个共同使命。“亚洲的未来应该由亚洲国家自己掌握，我们应该携手，共同建设和平与繁荣的亚洲，共同建设一个更美好的世界。”吴作栋说。

（本报曼谷电）

《 人民日报 》（ 2019年11月23日 03 版）

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