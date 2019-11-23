以创新合作共创美好未来

11月22日，国家主席习近平在北京人民大会堂会见出席2019年“创新经济论坛”外方代表时，深刻阐释“创新是当今时代的重大命题”，强调“人类面临的共同挑战需要各国携手应对”。参加会见的外方代表和出席论坛的嘉宾对习近平主席提出的重要主张表示高度认同，积极评价中国推进改革开放对促进全球可持续发展和国际关系稳定所发挥的重要作用。

“我们因为贸易往来，相互学习、相互借鉴，才取得现在的成果”

“没有一个国家可以成为独立的创新中心，或独享创新成果。创新成果应惠及全球，而不应成为埋在山洞里的宝藏。”习近平主席在会见外方代表时精辟指出合作的重要意义。

美国前国务卿基辛格表示，美中两个国家必须合作，只有这样才能够推动国际秩序的进步。双方存在的关切，应当以合作的方式，而不是以对手的方式解决。这也是此次论坛期间，大家表达的共同观点。

美国前财政部长保尔森表示，全球正在面临巨大的不确定性，保护主义、民粹主义上升。在这样的背景下，中国继续推进发展的计划，进一步向全球企业开放市场，对于全球经济可持续增长以及国际关系的强劲发展都是至关重要的。

埃及旅游部部长马沙特祝贺在中国成功举办2019年“创新经济论坛”，认为这是非常富有成果的一次论坛。她参加了今年6月在长沙举办的中非经贸博览会，对中国积极推动中非经贸合作表示感谢。

日本前外相川口顺子表示，“非常荣幸来到中国参加‘创新经济论坛’并接受习近平主席会见。我要感谢习主席在改善日中双边关系方面所作出的努力。”

“中国不仅在全球经济领域发挥举足轻重作用，在增进全球合作领域也至关重要。”亚洲开发银行副行长艾哈迈德·赛义德表示，在气候变化领域，中国的贡献是巨大的，没有中国的参与，就难以推动实现全球碳排放量下降的目标。在创新领域合作，中国也在积极推动开放合作。

“全球贸易非常重要。我们因为贸易往来，相互学习、相互借鉴，才取得现在的成果。”美国白宫国家经济委员会前主任加里·科恩认为，全球通过贸易创造了数以百万计的就业，各方需要自由贸易来分享彼此的产品和服务。

“中国是我们珍惜的合作伙伴”

“中国坚持改革开放，既大胆创新，又摸着石头过河，越是面临阻力，越是迎难而上，加大开放。我对中国的发展前景充满信心。”习近平主席一席话，在外方代表和出席论坛的嘉宾中间产生强烈共鸣，人们的目光投向中国改革开放的非凡征程，他们高度评价中国发展取得的伟大成就以及为世界和平与发展作出的重要贡献。

“我非常荣幸能够亲眼见证中国发生的翻天覆地变化。”瑞士信贷集团全球首席执行官谭天忠表示，作为银行，瑞士信贷在中国进行了大量投资并积极参与共建“一带一路”，“中国在金融领域进一步扩大开放，我们将抓住机会，积极扩大投资”。

汇丰集团行政总裁祈耀年表示，中国的生产和物流能力都非常卓越，这在世界其他地方很难实现。包括中国在内的亚洲国家对世界经济增长的贡献，意味着巨大机遇。

“中国是我们珍惜的合作伙伴。合作应用5G将把数字福利带给更广泛的消费者。” 美光科技有限公司首席执行官桑贾伊·梅赫罗特拉认为，科技行业受益于规模巨大的全球经济，需要大量资本投入和尖端技术研发，在全球范围以自由公平的方式进行创新竞争非常关键。

美国应用材料公司总裁兼首席执行官加里·迪克森认为，建立信任在当前非常重要，没有一个国家可以独立建立自己的创新生态系统，合作创新才有未来。

清华大学国家金融研究院院长朱民表示，过去12个月里，外资进入中国股票和债券市场的份额翻了一番，体现了投资者对中国金融市场开放的信心。“在金融、教育、医疗、交通运输、咨询等各行各业，中国都在进一步扩大开放。通过开放市场促进竞争，成为重要共识。”

与会人士普遍认为，当前保护主义引发贸易摩擦，世界形势充满不确定性。在这种大背景下，中国继续推进改革开放，对于促进全球可持续发展和国际关系稳定具有重要意义。与会人士纷纷表示赞同习近平主席倡导各方加强各领域创新合作的主张，愿积极参与共建“一带一路”。

《 人民日报 》（ 2019年11月23日 03 版）

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