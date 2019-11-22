加强交流增进友谊 第四届中国-东盟青年论坛在三亚举行

人民网三亚11月22日电(张洪宇) 第四届中国—东盟青年论坛22日在海南三亚举行。与会专家、学者号召中国和东盟各国青年加强交流、增进友谊、增加互信，为中国东盟关系的进一步发展做出贡献。

第四届中国-东盟青年论坛11月22日在海南省三亚市举行 （海南热带海洋学院供图）

海南热带海洋学院党委书记王长仁在致辞中说，2019年是中国—东盟建立战略伙伴关系16周年。东盟各国是中国的重要伙伴国。近年来，中国与东盟各国在经济、贸易、文化、科技、教育等方面互动频繁，成果显著。

海南热带海洋学院党委书记王长仁致辞（海南热带海洋学院供图）

王长仁表示，中国-东盟青年论坛是促进中国与东盟各国尤其是青年之间交流的重要平台。通过这次活动，中国青年和东盟青年会进一步增进了解、加强共识、传播友谊、追逐梦想，积极参与各国间的交流合作，肩负起促进各国交融发展的时代使命。

中国—东盟中心秘书长陈德海致辞（海南热带海洋学院供图）

中国—东盟中心秘书长陈德海在致辞中说，中国和东盟是好邻居、好朋友和好伙伴。自1991年中国—东盟建立对话关系和2003年中国—东盟建立战略伙伴关系以来，双方的互信不断加深，在经贸等领域的合作取得了丰硕成果。

陈德海表示，在此背景下，中国和东盟的年轻一代参与建设性对话机制以深化交流、相互学习变得非常重要。论坛不仅将增进他们对中国—东盟关系的理解，还将建立友谊、加深互信，帮助他们共同探索应对挑战的办法，把握机遇，为本地区和人民创建更加美好的未来。

与会者围绕中国—东盟经济合作、技术与创新、人文和教育交流等多个主题进行了发言和讨论。

本次论坛的主题是 “新时代、新青年、新发展”，由中国—东盟中心主办，海南热带海洋学院承办，海南省教育厅提供支持。160余位专家学者、政府官员、东盟国家驻华外交官、东盟各国留学生参加了论坛。

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